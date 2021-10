Premios Nobel de Física

EL premio Nobel de Física ha sido concedido por una parte al japonés Syukuro Manabe y al alemán Klauss Hasselmann del Instituto Max Planck de Meteorología y la otra mitad al italiano de la Universidad de Roma La Sapienza Giorgio Parisi. Los tres han hecho contribuciones importantes al estudio de sistemas complejos.

Los dos primeros hicieron modelos que explicaban y predecían correctamente la influencia de la actividad humana en el cambio climático. El tercero estudio el comportamiento de sistemas desordenados, descubriendo regularidades y patrones generales independientes de detalles particulares de ellos. También hizo notables contribuciones al estudio de procesos aleatorios, así como al comportamiento colectivo de ciertos animales.

En el caso de Giorgio Parisi indirectamente se premia a la escuela romana de Física Teórica, que tiene sus orígenes en Enrico Fermi antes de irse a Estados Unidos huyendo del fascismo de Mussolini y continuada a lo largo de décadas con insignes físicos, alguno de los cuales merecieron el Premio Nobel y solo no se lo dieron por ciertos rasgos particulares de la Academia sueca.

En particular, el maestro de Parisi y de toda una generación romana de grandes físicos teóricos, Nicola Cabibbo, no fue galardonado en el año 2008 cuando sí lo fueron los japoneses Kobayashi y Maskawa, cuyo trabajo estaba basado y no se podría entender sin el previo de Cabibbo. En los años setenta quién escribe fui invitado a dar un curso en la Universidad de Roma. Allí pude comprobar que conjuntamente con una mala apariencia de la Universidad con las paredes pintadas y cierto desorden y suciedad, había toda una serie de jóvenes de primerísima fila, como lo demostraron en las décadas posteriores.

Giorgio Parisi empezó sus investigaciones en el campo de la Física de Partículas Elementales donde hizo importantes contribuciones. Para estudiar la transición de fase de los constituyentes más elementales (quarks y gluones) a partículas, necesitó simulaciones complicadas y mejora de la arquitectura de ordenadores.

Las simulaciones le llevaron a aplicarlas a otros problemas de Mecánica Estadística como los relacionados con sistemas complejos, descubriendo en ellos regularidades que eran extensibles a sistemas del mundo social y económico.

Su interés por la enseñanza se concreta en un magnífico libro, Quantum Mechanics, publicado en 2009, donde aborda temas actuales de cierta complejidad de una manera sencilla.

La concesión pone de manifiesto la importancia de una escuela por encima del nombre concreto. Fermi inició un proceso que ha sido continuado a lo largo del tiempo y por encima de vicisitudes y dificultades. Lo importante no son los granitos de arena del eslabón, sino el proceso en sí mismo. Varios de los notables compañeros de generación de Parisi, han fallecido en tiempos recientes, esperemos que la concesión del premio sirva de acicate para continuar la escuela romana de Física Teórica.