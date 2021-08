Presencialidad y teletrabajo

INDUDABLEMENTE hemos saltado años en este debate. La tecnología, la disrupción tecnológica no presenta un rostro anamórfico, viene con una fuerza arrolladora, pero eso sí, incipiente. En qué sentido? Sencillo, estamos en el principio del comienzo. La actitud, pero sobre todo la apreciación del teletrabajo basado sobre todo y, mayoritariamente, en la tecnología abre un horizonte impensable en toda su hondura ex ante la pandemia. Esta ha sido el aguijón, la espoleta que ha abierto unas vías y unas posibilidades que trascienden a lo privado para incrustarse definitivamente también en lo público, sobre todo en las administraciones públicas. No dejamos de lado otro de los fenómenos esenciales en esta ecuación, la conciliación familiar y el trabajo.

El debate o el interrogante fácil que podemos hacer es amén de simplista, incorrecto o, cuando menos, incompleto. A saber, ¿se trabaja más o menos?, ¿se es más eficiente o no? No puede reducirse la dualidad falsaria presencialidad versus teletrabajo únicamente a estas coordenadas. El efecto aislamiento, la empatía, la dinámica interacción social y personal, el trabajo en equipo, la gestión personal, el liderazgo, la supervisión, los cronogramas, previsiones y resultados, etc., han cambiado ineludiblemente las dinámicas de trabajo, pero también la percepción psico-personal y social del trabajador.

No pocos medios en las últimas semanas han lanzado a la palestra un interrogante claro, por qué jefes y directores temen un futuro de teletrabajo. La retórica puede ser vacua. Pero no es intranscendente desde múltiples ángulos. Dándole la vuelta al interrogante es fácil proponer una interpelación disímil, por qué temen la vuelta a la oficina. Lejos del silogismo, no escapan múltiples cuestionamientos a esta situación. Desde un punto de vista empresarial qué es mejor o qué es más eficiente, no siempre eficiencia y mejor son homónimos, para los intereses de la actividad empresarial o profesional, la presencialidad, el teletrabajo o una situación híbrida o mixta donde se concilien ambas hipótesis. Amén de que no todo trabajo o actividad puede llevarse a cabo por vías telemáticas o telefónicas. Existen trabajos y actividades donde lo físico es esencial y donde lo tecnológico apenas se configura como una posibilidad. Y al contrario. No pocas empresas han decidido prescindir de una sede física, de un despacho o una pradera o sala donde sus trabajadores llevaban a cabo su actividad prestacional. Vuelta a casa. Trabajar con la oficina en casa. Con los medios que una vez suministra la propia empresa o por el contrario atesora el trabajador. ¿Se conculcan derechos del trabajador?

Como ejercerán su liderazgo, eso sí, qué es liderazgo, cuando no pocas veces se entiende demasiado bien lo que objetiva y cualitativamente son dotes de liderar y gestionar. Se puede gestionar sin liderar, pero también liderar sin gestionar. Unir, fruncir ambas es una puerta abierta hacia el éxito.

¿Qué aporta al desarrollo profesional, emocional y personal de un trabajador realizar su actividad en un ambiente humano y de equipos, donde hay interacción y habilidades personales con sus compañeros, jefes, organigrama y con terceros, clientes, otros profesionales, etc., y qué aporta desde una conexión telemática? Desde la visión de estructuras eficientes para una empresa, la presencialidad ¿atrae talento o lo dispersa? Donde se optimiza el rendimiento, ¿en el teletrabajo o en la presencialidad?