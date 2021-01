Presidencia para a orde social

A palabra comunidade –como ten sinalado con causticidade Eric Hobsbawnm– nunca se usou de xeito tan indiscriminado e vacuo como cando as décadas nas que foi moi difícil atopar na vida real verdadeira comunidades, no senso sociolóxico. Homes e mulleres procuran grupos aos que pertenceren, con seguridade e para sempre, nun mundo no que todo o demais se move e se despraza, onde ningunha outra cousa é segura.

Pola súa banda Jock Young achega un breve resume á anterior observación, subliñando que mentres que a sociedade colapsa, a identidade se inventa. Podéndose dicir que a “comunidade” do dogma comunitario non é a Gemeinschaft establecida e fundamentada pola teoría social senón un criptónimo da buscada pero eludida identidade. Como observou Orlando Patterson, mentres se convoca ás persoas a elixir entre competitivos grupos de referencia de identidade díselles simultaneamente que non teñen elección, que o único que poden escoller é o grupo específico ao que pertencen.

O recente presidente dos EU, Joe Biden, semella ofrecer unha posíbel saída que encarna unha variante liberal e como unha promesa de que se poderá acadar un comunitario pasado imaxinado que EE. UU. endexamais tivo. Biden escolleu a Kamala Harris, que entrou en política como fiscal de mano dura, como a súa compañeira de candidatura, en medio dunha mobilización de protesta contra o sistema racista de xustiza criminal.

Resulta posibel que elixa a representación superficial por encima da sustancia verdadeira. É unha celebración tan superficial das demandas das protestas que realmente supón a negación das mesmas. Dito isto, Harris semella ante todo unha enérxica política nunha sociedade revolta. O goberno de Biden poderá ser unha consecuencia tanto das condicións sobre do terreo da existencia continuada dunha oposición organizada nos lugares de traballo e das calles como das ideoloxías esgotadas ou incipientes que xurdan no Despacho Oval.

A nova conciencia política non é en absoluto tan só de esquerdas. Gran parte da poboación teme o pasado. A idea estadounidense fragmentouse en mil cachos, moitos deles reaccionarios e perigosos. Máis as circunstancias e a conciencia popular cambiarán antes de que o faga o sistema no seu conxunto. Pasado xa 2020, non se poderá volver aos Estados Unidos de antes.

A crise chegoulle á superpotencia americana no medio dun desorde social interno máis que chamativo. Os EE. UU. son unha nación mal vertebrada, desigual e inxusta para unha grande parte dos seus nacionais aos que nin atende nin cubre, como se fosen cidadáns doutro país.

Gran parte das súas amplas minorías negras e latinas xa non se recoñecen –segundo se opina– no proxecto común a base de maltrato e racismo, e a enemistade entre estas e unha parte moi importante da poboación branca, de orixe anglosaxón e protestante, faise cada día máis evidente e, mesmo violenta. Esperemos que co novo goberno do presidente Joe Biden os Estados Unidos sexan de verdade un pobo e uns Estados Unidos.