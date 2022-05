Presidente Rueda

Se atribuye a Oscar Wilde la frase: “Que hablen de mí, aunque sea bien”. Mayor probabilidad es que sea en sentido contrario, con lo que el efecto expansivo se multiplica. Es lo que sucede estos días con la visita del Rey Emérito a Sanxenxo. Imposible el término medio. Hay división de opiniones en el respetable, no sé si mitad y mitad, pero la suma de unos y otros da un resultado redondo, y pleno: el cien por ciento. Juan Carlos de Borbón es foco de atención por unanimidad. Desconozco si le favorece, perjudica o ni fu ni fa, pero al negocio turístico de la localidad que le acoge, tras dos años de pandemia, le viene de perilla. Por lo que decía Wilde. Sobre otras cuestiones y sus respectivos posicionamientos, todas son respetables siempre que se tenga en cuenta un principio fundamental: que se respeten sus derechos igual que se le exige el cumplimiento de sus deberes, y uno de estos derechos es la libertad de movimientos. Son muy criticables algunos comportamientos suyos, sobre todo tras la abdicación, pero no puede haber reproche por ejercer un derecho. ¿Debiera pedir perdón por sus conductas nada ejemplares? No resultaría creíble. ¿Dar explicaciones? No hace falta. Todo el mundo conoce lo que pasó. La Fiscalía archivó las diligencias pero detalló con precisión la nula ejemplaridad de sus actuaciones. No perdamos el tiempo.