Presupuestos en campaña

ES año electoral; y a nadie se le escapa que eso influye, y mucho, en el diseño, el reparto y las cuantías de los Presupuestos Generales del Estado. Los PGE han de contentar a los socios de Gobierno, y también a cuantos sectores sea posible. También a entes públicos como RTVE, pues quieren poner en sus manos la imagen que el Ejecutivo desea proyectar.

Esto explica incluso la situación privilegiada de Cataluña frente a comunidades como Madrid. Comparando carteras, destaca el notable aumento de dinero a disposición del ministerio de Igualdad (+9,3%). Asimismo, incrementa el de Derechos Sociales y Agenda 2030 (+17,2%), y el de Consumo (+8%).

Muy fino tendrán que hilar las ministras Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón para justificar el incremento económico; pues, hasta ahora, sus ocurrentes campañas no han convencido. No hay más que pensar en el revuelo del pasado verano, o en su malogrado intento de reivindicar la libertad sexual de los menores.

Aun así, no están contentos en la formación morada, y se contradicen sobre si conocían o no el aumento del gasto en Defensa incluido en los PGE. Yolanda Díaz dice que sí, pero diputados como Echenique lo niegan. Lógicamente, alguien miente. Lo supieran o no, parece que lo van a aceptar.

También está la cuestión de la Ley de Vivienda que no han podido sacar adelante, y que consideraban otra línea roja en su hoja de ruta como socios del PSOE. Los morados, ante las renuncias que han tenido que hacer, intentan justificarse y proyectar una imagen coherente frente a sus electores, enfatizando sus leyes más populares y polémicas (Ley Trans, Ley del Aborto, Ley de Bienestar Animal, etc.).

Y ése es el problema: que esas leyes estrella han dividido a la población y causado disensiones en el Gobierno. Hasta podrían parecer poco urgentes en tiempos de crisis, inflación e inseguridad. Incluso dijeron que el tema de las okupaciones no era un problema para los españoles, atreviéndose así a imponer a los ciudadanos su escala de prioridades.

A fin de mantenerse en el poder, llevan tiempo renunciando a sus líneas rojas. Y

les cuesta justificar la apor-

tación de sus carteras, e in-cluso distinguirse de un

PSOE que les come la merienda y el discurso.

Con elecciones municipales, autonómicas y generales en el horizonte, deberían tejer un programa claro que incluyera explicaciones sobre las concesiones que todo político ha de hacer cuando se enfrenta a la realidad que implica gobernar; los peajes que están dispuestos a seguir pagando para permanecer en el poder; y las prioridades que han diseñado para los españoles.

Esto habrán de hacerlo todos los partidos, pero más las lideresas de Unidas Podemos, aunque sólo sea para justificar su razón de ser como parte de un Ejecutivo en el que están cada vez más difuminadas.