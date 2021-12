Pretensións do País Vasco sobre a DOP Rioja

O pasado día 30 de novembro tiña que entrar a debate no Congreso dos Deputados a proposición non de lei do PNV sobre as denominacións de orixe españolas (DOP) que abranguían máis dun territorio autonómico. Aínda que pola súa natureza afectaba a zonas como Jumilla, Cava ou Ribera de Queiles entre outras, a intencionalidade fundamental ía dirixida cara á Rioja Alavesa, subzona vinícola sobre a que o País Vasco exercía presións políticas había tempo para o seu control e xestión total.

Non se sabe moi ben se a coincidencia do debate sobre os orzamentos, ou a falla de interese do PSOE por apoiar este proxecto (a presidenta da Rioxa, enóloga, pertence a este partido) obrigoulle a Aitor Esteban, representante do PNV, a retirar a proposta parlamentaria amparado coa promesa de que a cuestión sería tratada máis adiante e “serenamente” no ámbito do Ministerio de Agricultura.

Coñecendo a teima do partido vasco, non dubidamos que esta pretensión vai ter aínda un percorrido moi amplo. E como non podía ser menos, o PP plantouse co seu líder entre os viñedos da Rioxa máis adicta para afirmar que a coalición gobernante quere rachar unha vez máis España.

A cuestión é bastante máis complexa do que a prensa deses días deixou traducir, xa que a presentou só como unha lea política máis, das que estamos xa fartos de soportar. Por unha banda, a situación administrativa das DOP é bastante embrollada, xa que hai que contemplar e artellar non só a lexislación estatal e autonómica, senón tamén a europea que, a través do seu sistema de protección de marcas, ten bastante que dicir nestas cuestións. Por outra banda, é un territorio que aínda que historicamente pertenza ao País Vasco desde o século XV, xeograficamente inclúese sen discusións, nas paisaxes propias do val do Ebro, cun clima mediterráneo que o emparenta directamente co resto das Rioxas e de onde lle vén a calidade dos seus viños.

Pero, sobre todo, esta problemática se sustenta sobre unha vella reivindicación dos adegueiros da Rioja Alavesa, que consideraban que a DOP Rioja (unha das máis amplas de España polo seu territorio e, sen dúbida, a máis importante desde un punto de vista económico) non reflectía axeitadamente a singularidade dos seus viños que para moitos, nas súas versións de máis calidade, imitaban aos míticos Saint-Émilion franceses.

Esta loita dos pequenos, e non tan pequenos, adegueiros en prol da defensa da personalidade dos seus terroirs contra a tendencia á uniformidade das DOP, representa un movemento mundial que en España tivo a súa expresión máis directa no ano 2015 no manifesto do Club Matador de Madrid que, nunha declaración asinada por moitos adegueiros españois, pedía “a los Consejos Reguladores que sean sensibles a la nueva realidad vinícola que está aflorando en España y que ayuden a mostrar la diferenciación dentro de cada una de las denominaciones existentes” e que, así mesmo, deu orixe a asociacións como El Futuro Viñador (na que, por certo, existen representantes galegos do Salnés e da Ribeira Sacra e cuxo presidente, Eulogio Pomares, é un coñecido enólogo galego).

No relativo á Rioja Alavesa, o recoñecido crítico Tim Atkin sinalaba no seu informe do 2020: “Rioja necesita sus grandes bodegas, sus Campo Viejo, sus Coto, sus Faustinos... pero también necesita niveles fuertes de familia, medianas y especialmente de pequeña propiedad de bodegas. Sin ellos, Rioja sería una industria de primera, pero una región vinícola de segunda... Rioja debe cambiar”.

Neste problema, que ten tan fondas e xustificadas raiceiras, o que menos se necesita é a intervención dos políticos, que non fan máis que antepoñer os seus intereses partidistas e meter ruído en cuestións moi complexas. Nelas se mesturan vellas e arraigadas tradicións, realidades xeográficas indiscutibles e mercados mundiais.

E despois de todo, non sería un horizonte absurdo que as grandes DOP procurasen nun futuro algún xeito de adaptación á diversidade, mesmo pasando pola súa desagregación. Despois de todo, as DOP naceron da evolución dos pequenos terroirs nos que a personalidade do solos e do clima, así como das tradicións familiares vinícolas, era a súa máis recoñecida carta de presentación