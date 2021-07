Prezo do recibo da luz

O que esperabamos quen de forma sincera abrazamos ideoloxías como o socialismo, o marxismo ou a esquerda no seu conxunto é que aqueles representantes políticos que se autodefinen das nosas ideas fagan unhas políticas beneficiosas para os máis humildes da sociedade cando chegan a ter responsabilidades de goberno.

Cando se formou o actual goberno con presencia interna de membros do Partido Comunista de España e de Podemos, xeráronse expectativas sociais que co paso do tempo non foron cumpridas. E non é de recibo botarlle a culpa á pandemia.

Nestes momentos estamos a pagar un recibo da luz desproporcionado, máxime na Galiza onde estamos a producir electricidade e a pagar abusivos recibos.

O ministro Garzón, do PCE, recoñece que os prezos seguirán a subir. E pregúntome eu! De que nos sirve aos comunistas un ministro que se autodefine como comunista se non é quen de garantir un servizo de enerxía eléctrica a prezos xustos para os máis necesitados?

A pandemia foi unha desculpa para que a parte de Unidas Podemos do goberno se escuse por non ter feito unhas políticas de esquerdas contundentes.

É momento xa de que se note que no goberno hai presencia de ministros marxistas e de que a sociedade no seu conxunto note isto no seu día a día.

Estes días reúnese Yolanda Díaz coas outras ministras de Unidas Podemos para analizar os futuros Orzamentos Xerais do Estado. Esperemos que sexan estes uns Orzamentos sociais, con sensibilidade de cara aos máis necesitados.

Hai cousas a poñer en marcha con intensidade, como o Ingreso Mínimo Vital; temos pendente a reforma laboral, o salario mínimo interprofesional a máis de mil euros ao mes por catorce pagas anuais.

Ten que notarse o teórico goberno de esquerdas facendo políticas de esquerdas. Non é suficiente definirse de esquerdas se á hora de actuar se fai como un grupo de centro máis.

Teremos que estar pendentes de que políticas se fan no que queda de lexislatura e as políticas que fai este presunto goberno de esquerdas.