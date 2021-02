OS bolcheviques sempre lle teñen moita manía ás princesas. E elas, as bolchevicas (linguaxe inclusiva), aínda máis ca eles. “A María Antonieta dáballe eu unhas boas puntadas”, ameazaba xa daquela unha couturière revolucionaria camiño de Versalles. E cen anos despois, Inessa Armand, amiga e amor de Lenin (“é máis leninista ca min”, dicía o propio Lenin) recomendáballes aos satíricos do Partido que se metesen coa zarina porque a revolución empeza por esfarelar os contos de fadas.

Hai que librarse da pandemia de princesas. E en efecto o zar Nicolás fixera un feixe delas, todas preciosas. Pero agora as monarquías procrean menos princesas, e por iso resultan un pouco anacrónicos eses bolcheviques modernos que hai uns días se meteron coa princesa subscribindo na tele pública o célebre rótulo “marcha de España coma seu avó”.

Son viaxes distintas: a neta por mor de estudo; o avó por razón de escudo. Pero o traballo do rotulador revolucionario consiste niso: en estercar os contos de fadas ao ditado dunha Inessa. Por certo, quen sería desta vez o cerebro da rotulación, quen sería a cerebra (como hai que dicir agora). Ula ela. Cherchez la femme.

Os máis inocentes pensarán que a culpa sempre é da muller de Lenin, da muller de Stalin (incluso da muller de Iglestalin). Ou sexa, a culpa sempre a leva unha Nadia, que é como se chamaban antes as mulleres (lexítimas) dos líderes comunistas rusos: a Nadia Krupskaia de Vladimir Ilich, a Nadia Aliluyeva de Iosif Vissariónovich, e así seguido. Que no fondo eran unhas santas. “Eran moito máis románticas ca marxistas”, di Diane Ducret, esa escritora francesa especialista na alma das grandes mulleres que hai detrás dos grandes homes.

Pero resulta que, ao final, a gran muller que hai detrás dun gran líder comunista non é a lexítima, non é unha Nadia, que etimoloxicamente significa esperanza (nin sequera unha Irene, que etimoloxicamente significa paz); non é unha muller de paz e esperanza, senón unha muller de armas tomar, unha Inessa que leva dentro unha diablesa. Pero é difícil dar con ela.

Non nos metamos coas mulleres que comparten o tálamo dos líderes comunistas, senón coas que se agachan debaixo da súa cama. Elas son as que inspiran eses rótulos reginófobos. Pero neste século que nos vai traer novas pandemias e novas repúblicas (a catalá, disque), o que necesitaremos para aliviar tanta sordidez son contos de fadas e princesas, dinásticas ou bolcheviques, que tamén as hai. A prensa occidental chamáballe a Svetlana Stalina “princesa comunista”. A min as princesas gústanme todas.