En Física el principio de indeterminación de Heisenberg es un principio fundamental de la Mecánica Cuántica que dice que es imposible determinar la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo. Cuanto más tengamos determinada la posición más indeterminada tendremos la velocidad. Este principio es uno de los hallazgos conceptuales más importantes del siglo XX y no solo referente a la Física sino al pensamiento en general dado que introduce el azar en el comportamiento de una partícula, es decir en la individualidad. Mediante él comprendemos muchas cosas entre otras nos explica porque la materia es estable. Un átomo de hidrógeno esta formado por un electrón negativo y un protón positivo. El electrón debido a la atracción del protón caería encima de él sino fuese porque entonces tendríamos determinada su posición y velocidad, lo cuál no lo permite el principio de indeterminación

Ahora, con motivo de las diversas restricciones promulgadas por las comunidades autónomas intentando la propagación del covid-19, hemos visto como algunos jueces han anulado las disposiciones dictadas. Algunos lo han hecho y otros, la mayoría, no. No es la primera vez que sucede esto en España, sino que es el usual comportamiento de algunos jueces españoles. No sucede igual en ningún país de nuestro entorno europeo, donde aunque las leyes son similares, la dispersión de la actuación de los jueces es mucho menor.

Ahora de nuevo se discute la procedencia de hacer una nueva ley que tenga mucha precisión de tal manera que se estreche el grado de libertad en la actuación de los jueces. No es fácil hacerlo porque ello va en contra de la experiencia que tenemos en la actuación de algunos. Hay una especie de principio de indeterminación en el ámbito judicial que dice que por más precisa y determinista que sea una ley siempre se encontrará un juez español que actuará en contra de lo que digan y piensen la mayoría de los jueces y del sentido común de las personas. Este principio, en otra versión, dice que dada alguna tontería siempre se encontrará un juez que afirmará que es muy apropiada y ajustada a derecho.

No es este el único aspecto por el que destacan algunos comportamientos judiciales. En Ciencia se sabe que la naturaleza es simple y no prodiga las causas de las cosas. Algunos jueces ignoran esta verdad y sus sentencias huyen de la simplicidad, empleando páginas y páginas lo que se puede decir en unas pocas líneas, quizás esta manera de proceder parece como si quisieran decirnos que saben mucho derecho. No conocen que lo bueno, si breve, dos veces bueno.

Afortunadamente el principio de indeterminación jurídica no es como el principio de Heisenberg y se puede cambiar. De hecho, no existe en otros países. Para ello sería necesario que el Consejo del Poder Judicial cambiase su manera de actuar. Se discute mucho sobre si esta politizado, pero lo importante es por encima de cómo son elegidos, si es eficaz o no y si corrige de una manera rápida y correcta determinadas actuaciones. Por ahora se puede decir que es lento pero torpe.