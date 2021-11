O que agora escribe, unha persoa amante da xustiza e que intenta ser respectuoso con todos, quedou ben triste e abraiado pola morte violenta dun neno, e agora pola pena que se pide a un profesor de Instituto que fixo unha cousa de tolos: matou a un sobriño, el que se levaba con toda a familia.

Tristemente a miúdo escoitamos falar nos nosos medios de algún mozo que andaba con certas mulleres e que fixo desaparecer a algunhas delas, despois das violar e rematar coa súa vida. Noutras ocasións lemos que algúns homes andan arredor dos colexios, intentando secuestrar a nenos ou nenas para satisfacer as súas paixóns a costa deles. Na maior parte dos casos algún deses rapaces menores de idade perden a súa vida nas mans deses malfeitores. Non é moi doado que se pida para eles a “prisión permanente revisable”, aínda que nestes tempos, vendo como se prodigan feitos tan abominables coma eses, estase a reclamar algunha vez.

O caso que está aí, e que é cousa de xuíces e psiquiatras o xulgalo, é moito mais complexo. Resulta que un mozo compostelán, fillo dunha familia humilde e traballadora, dedicado ao seu traballo de profesor de Instituto lonxe da terra galega, non tiña –que eu saiba– precedentes reprobables. Sen embargo, ese mozo, que tiña boa relación cos seus pais e mais coa súa irmá, tivo que soportar, lonxe da súa terra, o confinamento propio da pandemia, algún tempo despois de que sufrira unha intervención para lle extraer un tumor cerebral. Despois dalgún tempo, nesas circunstancias, veu ver os seus familiares mais achegados. Nesa situación, bastante axiña, ve ao mais pequeno dos seus sobriños, fillo da súa benquerida irmá, e mátao...

Unha asociación que procura o ben de Galicia, da que se considera formada por amigos dela, pide para o mozo que matou a seu sobriño unha “prisión permanente revisable”... E digo eu: Independentemente de que son os xuíces, asistidos polos psiquiatras, os únicos que teñen que ditar o que procede, eu coido que o xusto sería mais ben, tendo en conta as circunstancias mentais e ambientais que concorren neste caso, pronunciarse dun xeito ben distinto. Onde está a presunción de inocencia, que leva a pensar que un mozo que ama á súa familia, non fai iso se non hai no intre da morte unha mente enferma, estimulada pola situación pandémica que lle tocou vivir?

Non sería mais doado recordarlle aos xuíces que unha mente ferida pola operación cerebral podería ser neste caso mais forte que o amor que ese mozo lle tiña á súa familia, e que o levaría a non estar nas súas cando fixo aquela barbaridade? Se lle preguntaran entón ao tío do neno por que o matou, coidan que estaría convencido de telo feito, e por suposto, de poder aportar unha razón?