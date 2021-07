Profusión de testosterona

COMO de sus particulares hazañas habla todos los días el BOE, nos ahorramos ahondar aquí en esa personalísima forma de entender la política que un día sí y al otro también pone en práctica el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en apenas tres años de ejercicio ha llenado las hemerotecas de la prensa nacional de la más variada suerte de calificativos –y casi ninguno bueno– del más documentado de los diccionarios. Como la vieja Gaceta de Madrid no cierra ni en verano, es ejercicio de ponderación que nos ahorra en estos tiempos que debieran ser de canícula y solaz y son, por el contrario, de preocupación económico-pandémica y de advección meteorológica.

No ocurre lo mismo con los restantes líderes de las principales formaciones, sobre quienes conviene una reflexión a tiempo, siquiera sea como melancólico derecho al pataleo por parte de una ciudadanía que lleva demasiados años diciéndole al CIS –antes y con Tezanos– que la clase política es lo menos valorado que tenemos.

Que el ben trovato discurso de esos mismos adalides no admite excesivas quejas se demuestra en cada ocasión en que se suben a la tribuna partidista –casi siempre en procesos congresuales– para aseverar su voluntad de dedicación social y el sentido común de unas propuestas que se convierten en humo tan pronto pasan por la preceptiva página de la olvidadiza prensa.

En medio, en esa constatación del día a día, la eterna trifulca del y tu más, de la descalificación del contrario, hasta concluir en esa insólita demonización de “persona non grata” que los más viejos del lugar recordamos como anecdótico e inocuo brindis al sol de las primeras corporaciones locales democráticas –hasta el presidente de los EE. UU. fue reprobado en varios municipios gallegos, sin duda con gran preocupación en el ala Oeste de la Casa Blanca–. Que ese pueril juego perdure dice mucho y muy claro de a dónde nos llevó la clase política y su respeto por las opiniones del adversario, por inoportunas que resulten, y por aquel tan citado como incumplido “No estoy de acuerdo..., pero daría mi vida por defender su derecho a expresarlo” ¿recuerdan? Pues pura quimera.

El último de estos despropósitos tuvo lugar en Ceuta y en franco enfrentamiento de la asamblea parlamentaria caballa con el portavoz de Vox, Santiago Abascal, manifiesto espécimen de cómo la testosterona se impone por encima del raciocinio siempre que a mano viene. No menor muestra de la misma hormona es lo que llevó, no hace tantos meses, a Pablo Casado al mayor desacierto de su atrabiliaria carrera política con su crítica ad hominem en la persona del censurante Abascal y que repite ahora al consentir –por fas o por nefas– la estéril descalificación de su involuntario pero imprescindible aliado en el asalto a la Moncloa, al tacharle de persona non grata.

Una ya añeja práctica parlamentaria recomienda llegar al Congreso llorado de casa. No sería malo reconvertir el sabio consejo para concluir que a la acción pública hay que ir con la testosterona dejada en la mesilla de noche para sus cometidos inherentes y ahorrarnos a la ciudadanía la vergüenza ajena de verles, además de incapaces,

cual chulos de discoteca. El país no soporta ya más mediocridad.