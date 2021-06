fondos de la ue. Mientras el error de Morata durante el primer partido de la selección en la Eurocopa todavía es motivo de debate, España tiene ante sí otra ocasión que no puede tirar por fuera. Un balón de gol para derrotar a la crisis de la COVID en forma de 70.000 millones de fondos de recuperación de la UE que el Gobierno central tiene que gestionar con acierto sí o sí, pues de ello depende el futuro de la economía de todo un país.

Se trata de una ingente cantidad de dinero –cuyas partidas empezarán a llegar en breve tras obtener el plan nacional el visto bueno de Bruselas–, cuyo fin no es tanto paliar el destrozo provocado en millares de pequeños autónomos sino dar un vuelco a nuestro tradicional modelo productivo orientándolo hacia la transición ecológica y digital a través de grandes proyectos tractores. Un empujón que no va a salir gratis: a cambio habrá que acometer profundas reformas en materias como pensiones o mercado laboral cuyo cumplimiento vigilarán de cerca los hombres de negro, que siempre podrán cerrarnos el grifo si no cumplimos.

De ahí que La Moncloa, que por ahora eligió la vía del oscurantismo, deba cambiar de estrategia y buscar seriamente un pacto tanto con los agentes sociales, como con la oposición y las comunidades para orientar adecuadamente estos recursos. Diálogo constructivo, al margen de propaganda, que debe empezar por esa Conferencia de Presidentes que Pedro Sánchez parece que al fin va a convocar. Y es que este partido, el de la reactivación, más que nunca hay que ganarlo entre todos. Las expectativas son altas y esta vez está prohibido fallar. roi rodríguez