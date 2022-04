Promesas, iras y unidad

¿Dejarán algún día los críticos del PSdeG de hacer crítica? No parece. No hay que darse más que una vuelta por el Twitter para comprobar que aún perdura el resentimiento de quienes perdieron las primarias y el congreso en el que Valentín González Formoso fue ratificado como secretario xeral. La última pataleta ha sido a costa de un contrato en la Diputación que no les ha gustado nada.

¿Conseguirá Bolaños aplacar las iras del independentismo catalán? No lo tiene fácil. El Pegasusgate, o el catalángate –llámasele como quiera–, sigue dando mucho que hablar y se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno, con repercusiones que por ahora parecen incontrolables. Algunos aventuran que el espionaje a más de sesenta políticos y líderes sociales catalanes puede incluso ser la puntilla al Gobierno de coalición. Pese a las promesas del ministro Bolaños para una investigación a fondo del asunto, la conselleira de Presidencia de la Generalitat dejó ayer recado: “Un escándalo de esta magnitud no se puede gestionar de una manera cosmética”.

¿Cuándo hará la oposición caso al llamamiento a la unidad hecho por el alcalde Xosé Sánchez Bugallo para sacar adelante los grandes retos que tiene por delante la ciudad de Santiago? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.