Propósitos para o 2022

CANDO comeza un novo ano cada un de nós pensa no que vai mellorar de cara ó futuro máis inminente e fai unha listaxe de bos propósitos, dos que a miúdo non chega a cumprirse unha boa parte. Entre os máis repetidos están os de perder peso e facer deporte, deixar de fumar, deitarse antes e cumprir cunha boa rutina de sono en vez de enganchar un capítulo detrás doutro ata altas horas, rematar traballos pendentes... Seguro que todo isto fai eco nos oídos.

Como primeiro propósito para o 2022 márcome un que seguro vou cumprir: continuar respectando as normas sanitarias e contribuír así a conter a expansión da covid-19. Outra das ideas básicas é facer algo de deporte para liberar endorfinas (bo para o organismo en xeral e en especial para manter unha boa saúde mental) e coidar un chisco a alimentación (polo menos ó comezo, despois de tantos doces nestas datas).

Rematado o Nadal, se facemos balance de todos os azucres inxeridos podemos botar as mans á cabeza, non só polos turróns mercados, senón por todos aqueles deliciosos postres caseiros que nos fixeron tan felices nas sobremesas familiares estes días. Agora pasan factura ó probar algún pantalón que non vestíamos había tempo e comprobar que terá que seguir agardando...

Outro propósito que elixo para o novo ano é o de practicar máis a lectura e apartarme un pouco do móbil, que dende o confinamento de marzo de 2020 consumiu bastante tempo do meu día a día. Desintoxicación dixital: obxectivo prioritario. O de aprender outros idiomas sei que quedará de novo no tinteiro...

Chega o momento no mes de xaneiro, como dixen antes, de dicir adeus ós malos costumes, cadaquén que asuma os seus: sexa inxerir alcohol en exceso, fumar, durmir pouco, ser sedentarios... Fai falta vontade e constancia, nada máis. Se nos apoiamos nas persoas que temos arredor resultará máis sinxelo.

Evitemos as discusións por cousas sen importancia. Fuxamos dos enfados e intentemos ser felices. Temos que darnos conta de que non sempre temos a razón. Comuniquémonos máis cos seres queridos, compartindo pensamentos íntimos, facéndolle saber á xente que queremos o que sentimos. Que non queden cousas importantes sen dicir. Que as palabras de amor se pronuncien cada día con máis frecuencia, sen sentir vergoña nin pudor. Que recuperemos todos os bicos perdidos e que as apertas duren máis tempo. Dicir “Quérote” debía ser o pan de cada día.

Busquemos alternativas lúdicas para o tempo de lecer, escapando da rutina e descubrindo marabillosos espazos da nosa xeografía que están agochados para os ollos que non saben ver. Fagamos rutas, pequenas escapadas. Axudemos ós demais, con pequenas donacións ou arrimando o ombro cando falte a nosa colaboración. Apreciemos o que temos e comecemos cada amencer cun sorriso. Sexamos optimistas!

Talvez o éxito resida en fixarnos obxectivos realistas para non sentir despois a frustración por non conseguir todo o imaxinado. Resultará fundamental que nos organicemos mellor, sendo decisivo que pidamos axuda cando sexa necesario. Non deixemos que a pereza se instale na nosa vida. Un cambio de look? Saír da zona de confort e lanzarnos a por aquilo polo que non nos decidimos nunca? Estrenar un novo fogar con moitos soños por cumprir? Adiante 2022!