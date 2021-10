Proxectos ilusionantes

ESTE outono colleume baixo o signo de Heráclito: todo é mudanza. Cámbianme o meu politólogo favorito, cámbianme o meu presentador de telexornal preferido por outro que fala un galego de fonética horrible..., e agora no PSdeG queren cambiar a Gonzalo Caballero por Valentín Formoso, que disque se presenta ás primarias cun proxecto ilusionante.

O mesmo dixo Gonzalo cando se chantou nas anteriores primarias, que daquela gañou co seu proxecto ilusionante, ou aínda máis, reilusionante. El mesmo chegou a falar de “relanzar la ilusión” (que bonito). Non soporto o voquible ilusionante. Primeiro por escrúpulo eufónico, porque en galego (en castelán tamén) resulta un adxectivo deses en -ante, duro, rudo e ferrudo.

Un estilista escollería “ilusionador”, que xa é outro cantar. Sobre todo no caso dun idioma coma o galego, que sempre ten que levar no bico un cantar. Ilusionante desafina na canción do galego. Non me explico como aínda non saíu a rapariguiña dos digochoeus a condenar este castelanismo intruso, e deseguido propoñernos unha suxestión lusitana.

Se cadra, en galego nin sequera deberiamos usar o verbo ilusionar. Tiñamos que dicir iludir coma os portugueses. De xeito que cando un político se presenta de súpeto a unhas primarias non debería dicir que trae un proxecto ilusionante senón un proxecto iludente. Ou, aínda mellor, un proxecto iludíbel, con ese rabo morfemático –íbel– que tanto lle gusta á tropa poremita (non confundir con podemita), ou sexa, os empalmados do porem (porén, para andar pola casa).

Pois volvendo a Gonzalo e Valentín, vese que teñen cadanseu proxecto ilusionante. Ou sexa, nisto do discurso verbal estanche empatados. Por onde se poden diferenciar é polo seu respectivo storytelling, como din os anglosaxóns, e nós aquí chamamos o de quen vés sendo. E neste punto o que se ve máis desfavorecido é Gonzalo Caballero, que vén sendo sobriño do seu tío aLUZinante, o das bombillas.

O “anciano” (como lle chama o alcalde de Vilanova) rexedor de Vigo é unha produción electoral do xenio politolúdico local, que secularmente relouca dando unha resposta humorística a sinaladas figuras da autoridade. Esta lúdica nace primeiro en cenáculos críticos (os típicos e irreverentes rieurs de la ville) e despois espállase contaxiando o electorado: o primeiro deber dun alcalde é que nos dea risa.

A filosofía política de Abel Caballero non ten segredo: consiste en quitar opinión e dar risa Pero parece que Gonzalo non herdou o favorable efecto politolúdico do seu tío, quedando en desamparo, sen tutelas nin tutíos. Porque o electorado pode votar por quen dea risa, pero nunca vota por quen dea tristura. E Gonzalo “não é um alegrório”, como lamentaría un portugués. “Nunca tomé una copa”, dixo o sobriño do tío hai pouco nunha entrevista. Que tristeza.