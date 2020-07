PUBLICAR o perecer es una máxima que se hizo famosa en el mundo de los investigadores anglosajón en las décadas de los setenta y ochenta. En principio quiere decir que si eres investigador, o publicas tus investigaciones o no podrás seguir tu carrera profesional. Parece lógico como consecuencia del trabajo que hace un investigador. En efecto si un investigador cree haber obtenido un resultado interesante, lo lógico es que esa investigación la envíe a publicar a una revista que tenga amplia difusión y por ello sea leída por la mayor parte de científicos de su campo.

La necesidad de publicar en las mejores revistas de cada especialidad es una medida para saber si los investigadores están o no insertados en la comunidad científica internacional. El objetivo de una investigación siempre debe ser buscar y conocer cómo funciona la naturaleza o cómo se puede aplicar el conocimiento para ayudar a mejorar o solucionar problemas ya sea en el ámbito de la industria, salud o cualquier otro.

El objetivo nunca debe ser publicar en una buena revista. Esto solo es un medio para dar a conocer lo investigado dentro de un proceso en que el investigador da a conocer sus hallazgos y espera que otros continúen su investigación con nuevas aportaciones que a su vez las reciben los investigadores iniciales que pueden continuar el proceso. Durante muchos años, en España apenas se publicaba en revistas internacionales de prestigio porque los diversos campos de investigación estaban alejados de la comunidad internacional, como consecuencia lógica del aislacionismo cultural e intelectual imperante. Incluso hoy en día, todavía alguna especialidad esta fuera de esa comunidad.

No hay que olvidar que revoluciones científicas que significaron un antes y un después realizadas en los primeros años del siglo XX, estuvieron ignoradas en España hasta bien entrada la segunda mitad del siglo. Por eso era imperativo la necesidad de publicar como muestra de que lo que se hacía merecía la pena y seguía las pautas internacionales.

Sin embargo, con cierta frecuencia se olvida que publicar en sí, no es más que un medio y no el fin primordial de la investigación. En muchas ocasiones, las investigaciones se hacen en la medida que pueden ser publicadas, y se desechan otras más interesantes por la dificultad de hacerlo. Esto hace que se encaminen a explorar caminos seguros y conocidos y no se exploren caminos inciertos, pero con posibilidades de abrir e iniciar procesos interesantes.

También el afán de publicar hace que entren en juego las variables tiempo y velocidad. Se buscan temas en los que se pueda publicar algo rápidamente. En los comités de selección de proyectos y puestos académicos y de investigación se mira casi exclusivamente el número de publicaciones en revistas prestigiosas y su número de citas. Esto hace que haya una obsesión en publicar y en ver si las publicaciones son citadas.

Parece como en el cuento de Blancanieves, en que el investigador al levantarse se mira en el espejo y se pregunta ¿cuántas citas tengo? ¿Tengo más que los otros? No es fácil sustraerse a esta manera de proceder, pero no está demás que algunas voces de investigadores denunciemos que no hay que sustituir los fines y objetivos por los medios.