¿Puede la máquina pintar como Leonardo?

AUNQUE en algunos aspectos vivimos tiempos muy retrógrados y maniqueos, en otros se busca furiosamente el futuro. Esta época es una extraña mezcla, quizás un raro caos, un lugar de confusión del que también pueden salir cosas buenas. No quiero parecer un optimista antropológico a tiempo completo, pero tampoco un pesimista apocalíptico y desintegrado.

El año que comienza y todo eso que se dice en estos días de enero traerá, a buen seguro, un poco de todo. Aunque un poco de algo, a veces es mucho. Mejor, entonces, que sea de lo bueno.

El verdadero salto adelante, me dicen, es el de la inteligencia artificial. De la natural, se habla poco. Pero de la artificial mucho, y me aseguran que no es tan sencillo dar esquinazo al algoritmo. Quizás nos solucione muchas cosas, pero hay algo preocupante en eso de conocer los gustos, aficiones, tendencias, ideas, quizás pensamientos en un futuro próximo, del común de los mortales. Creo en la tecnología, pero me incomodaría que amenazase gravemente la libertad. Algunos dicen que es uno de los precios que hay que pagar por el fulgurante progreso. Y la RAE, o la Fundeu, ha elegido esa expresión, inteligencia artificial, en lugar de decantarse por apocalipsis, que también estaba entre las finalistas y no sin razón... Puede que lo de la palabra del año sea algo trivial, pero tal vez nos dice algo poderoso sobre lo que está a punto de suceder. Sobre lo que vamos a ver de inmediato.

Los periódicos se han volcado también en el análisis de lo que la Inteligencia Artificial supone para la vida contemporánea, y para la vida futura. Aquí mismo hemos leído excelentes artículos al respecto, escritos por especialistas. Pero me dejé llevar por uno publicado el pasado lunes en The Guardian (que también incide muy a menudo en el tema), firmado por Naomi Rea y titulado ‘Podría recrear alguna vez un robot el aura de una obra maestra de Leonardo da Vinci? Y la propia autora se respondía: “Ya está sucediendo”. El artículo, excelente también, propone uno de los debates más ardientes que ha originado el auge de la inteligencia artificial: ¿quedarán los artistas obsoletos? ¿Morirá el arte tal y como lo conocemos? ¿Perderá el ser humano una de sus grandes potencias, la creación artística, imitado y superado por esa inteligencia artificial que ya pinta como Leonardo y escribe, quizás, como los grandes maestros de la literatura?

Me dirán: nada podemos hacer contra esto. Las ventajas de la inteligencia artificial son tantas que no podemos quejarnos de que invada áreas que creíamos vedadas para las máquinas. El artículo de Rea, como digo, es excelente y también algo complejo. Habla de los generadores de imágenes a través de AI (por sus siglas en inglés), como Lensa o Dall-e, esta última a partir de una descripción en lenguaje sencillo y natural. Rea arguye que el trabajo creativo está siendo ya realizado por la inteligencia artificial en algunos sectores (y cita, por ejemplo, los resultados que ofrece la plataforma Stable Diffusion): quizás nada que decir con respecto al uso del algoritmo de los clásicos ya desaparecidos, pero, afirma Rea, está por ver qué sucede con los derechos y los permisos sobre la obra de autores vivos, un asunto en el que ya se trabaja. Pero no faltan artistas que creen que la inteligencia artificial, lejos de ser un problema, puede ser una nueva frontera artística. “La creatividad del ser humano es infinita de verdad”. ¿Y la de la máquina?