“Pulso Ensemble” y el grupo “Ixor”, en el “IV Festival Resis”

“Pulso Ensemble” aportan proyecto multimedia “Realidade” en el Auditorio del Domus de A Coruña-, próximo día 15, a las 20´00 h.- en las actividades del “IV Festival Resis” incluyendo cinco piezas de carácter performativo que ponen a nuestro alcance una visión de la sociedad contemporánea, y una representación del cuerpo a través de los medios digitales. “Container Galicia”, idea y proyecto, dieron a conocer resultados en las “Xornadas de Música Contemporánea” de Santiago, con un cartel que incluía obras que repiten esta vez. Las video- performances, nacían como el propósito de acercar a los oyentes la escena actual en cuanto a la creación de nuevas estéticas musicales, y que en aquella ocasión, se anticipaba con un coloquio presidido por los compositores Pedro González Fernández y Simon Steen-Andersen y la saxofonista Sara Méndez, que esta vez colabora en el cuadro de solistas, con Pedro González- violín-, Pablo Paz López- percusiones- y María Domínguez, con piano y teclados. Para el control técnico, Alicia Sánchez y Diego Jiménez Tamame.

Pedro González Fernández, al igual que sus compañeros con obras anunciadas, tiene formación preferentemente alemana aunque con cursos de ampliación de Estocolmo, Lyon y Tallin. Asistió a masters de Ph. Hurel, Alexander Schubert, B.Bruson, G. Hajdum H.Tulve y F.Schwek, antes de conseguir el doctorado de investigación artística en el “HfT”, en Hamburgo, gracias a una beca de la Unión Europea. Trabaja preferentemente como compositor y violinista freelance, y que en el conjunto de sus trabajos combina performances y video-instalaciones conjugados con la danza, el teatro y el uso primordial de las nuevas tecnologías aplicadas a la recreación escénica. El resultado, está destinado a certámenes como el presente, como en el “International Computer Music Conference”, “Sound and Music” o “Computing Conference”. “Flora”, la obra anunciada, es una pieza para ensemble, video y electrónica (2019)

Michael Beil, natural de Stuttgart, contará con “Caravan”, para cuatro músicos sin instrumentos, electrónica y video en vivo (2017), compositor asentado en la Hochschule für Musik Suttgart, y que estudió con Manuel Hidalgo, su evolución le sitúa igualmente en la Hochschule für Musik und Tanz Köln, que cuenta con importantes sedes en Wuppertal o Aachen, y que tiene actividades complementarias en los medios de divulgación de primer rango, como la Radiodifusión “WDR” y la Kölner Philharmonie. Beil contribuye fundamentalmente a crear escuela en la Kreuzberg y en el Neukölln Berlin.

Diego Jiménez Tamame, con “L.H.O.H.Q/ LHOHJQ.INFO***”, todo un puro misterio, para ensemble, video y electrónica, de un compositor con fundamentos en la Universität für Musik und Drama, de Graz, y qu tuvo como maestro a J. Moreno Graffe previamente en el Conservatorio de Zaragoza. Maestros suyos en master fueron Jesús Rueda, Agustín Charles, Emilio Vadillo o J.López-López. Maestro de importancia, fue Bett Furrer en la Dastellende Kunst, de Graz, entre otras experiencias con P.Hurel, S. Sciarrino, Fabian Panisiello, S.Gubaidulina, Ramón Lazcano o Alberto Posadas y Tristan Murail.

Sarah Nemtsov, tendrá “Seven Thoughts-Her Wind”, para teclado solo y voz amplificada, compositora con estudios en la Hochschule Musik and Theatre con el especialista Nigel Osborne, además de seguir en composición con Johannes Schoelhorn, y Walter Zimmermann, en la Universidad de Artes de Berlin. Destacó en composición por una serie de óperas de cámara que descubren sus preferencias, “Herzland”, “L´Absence”, para la Bienal de Munich y “Sacrifice”, para el Theater Haller. Alexander Schubert, compositor y dinamizador de una escuela en la que se citan creadores en estas tendencias, será reconocido por “Weapon of Choice”, para violín, sensores, video y electrónica en vivo, compositor de Bremen del que en la convocatoria citada, se había escuchado “Point Ones”, para ensemble, y electrónica en vivo.

Para el día 16, en la Sala Municipal de Palexco- 19´00h.-,turno para el grupo “Ixor”, que apunta a un proyecto educativo dedicado a los clásicos contemporáneos, sobre una idea de Pablo Coello, desde el Conservatorio Superior de Música de A Coruña, y que se centra en un cuarteto de saxofones, con piezas a solo de Nicolaus A.Huber y Philippe Hurel y dos para cuarteto partiendo de un arreglo de Harry White, de una obra del patriarca de la música polaca K.Penderecki, procedente del “Quartett”, para clarinete y trío de cuerdas, y la pieza que da título al evento “Sólidos y líquidos”, de Jacobo Gaspar. El cuadro de intérpretes, queda formado por David Luís García-saxo soprano-, Diego Garrigo-saxo alto-, Efrén Soto-saxo tenor y el saxo barítono Sergio Piñeiro.

Pablo Coello es director musical de “Vertixe Sonora” del que volveremos a tener noticia y que como tal viene trabajando desde 2010 siendo su labor divulgada y recogida en el documental “Correspondencia Sonoras”, es decir, la referencia a la serie de programaciones seguidas a lo largo de la temporadas en el “CGAC” en lo que se englobaba como “Música y Arte. Correspondencias Sonoras”, con atención destacada a compositores de vanguardia, estrenos, muchos por encargo y otros que se escuchaban por primera vez, coincidiendo igualmente con exposiciones y actividades afines.

Para saxo alto, “Aus Schmerz und Trauert”, obra de Nicolaus A. Huber, compositor cuya evolución podrá dividirse en cuatro etapas, perteneciente esta a la última de ellas. Nacido el Passau, estudió en Munich con Oskar Koebel, especializándose en composición con Franz Xaver Lehner y ampliando en el campo de las músicas electrónicas con Anton Riedl, antes de avanzar en el campo de la creación con Günter Bialas y Luigi Nono, en Venecia, quienes le animarán a indagar en el espacio histórico-crítico. A partir de 1967, tendría la oportunidad de asistir a los cursos de Darmstadt con Karlheinz Stockhausen y ejercer la docencia durante un largo período en la “Folkwang- Hchschule” de Essen. Siempre fue un artista comprometido con la realidad de su tiempo y los conflictos cotidianos.

“Opcit”, de 1980, es obra para saxo tenor de Philippe Hurel, compositor afecto al “IRCAM” de Pierre Boulez, en el que también destacarían Philippe Manoury o Frédéric Durieux y Thomas Hummel. Su estancia en el “IRCAM”, le ocupará el período que va desde 1997 a 2001. Se interesó por el serialismo y el espectralismo, corrientes e boga en la segunda mitad del siglo XX, y de las que asimiló influencias a conveniencia de su evolución. “Opcit”, compuesta para saxo tenor, cuenta con una versión alternativa para clarinete y pertenece al período de “Diamants imaginaires, diamants lunaires” y “Moment pour Marc”.

Jacobo Gaspar que presentó “Anuario do vento e as follas”, aporta “Sólidos y líquidos”, es doctor en musicología por la Universidad de Oviedo y realizó estudios de postgrado con J.M.López López, en el Conservatorio de Aragón. Recibió premios como el Xavier Montsalvatge, el de la Fundación Autor-CDMC, de Madrid; el VI Internacional Jurgenson for Young Composers , de Moscú; el Isang Yun Int, Composition Prize de 2013, de Seul y la Mención de Honor del Premio Valentino Bucchi Parco della Música de Roma. Se interesa en gran medida por todo lo relativo al espacio sonoro en su totalidad y al tema de la complejidad acústica.