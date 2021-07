Punto Redondo

EL PLAN Renove del Consejo de ministros ha tenido interpretaciones para todos los gustos, como corresponde a estos tiempos de vértigo. Unos lo han visto como carnicería, ya que con la carne estábamos (cf. Chuletón imbatible), y otros como cirugía masiva y de anestesia total, cirugía de finde, mientras se hacían cábalas sobre la Inglaterra de Boris y Southgate (el fútbol es otra anestesia). Sánchez ha traído este giro de guion a las puertas del verano, un giro anunciado, ma non troppo, y lo ha hecho no sé si para dejarnos tranquilos a todos o para tranquilizarse a sí mismo y a los suyos.

Según esto deberíamos irnos sin más a agosto. Olvidarnos de los dolores y tirar la llave. Pero no por pasar página en política pasas página de la realidad. Ojalá fuera tan fácil. Leo en los papeles que a Sánchez no le ha temblado el pulso, porque él ya está en la siguiente pantalla, como se dice ahora. Algunos periódicos lo cuentan como un final apoteósico, en plan ópera, con el coro subiendo decibelios y tirando de sangre de atrezo, mientras se poblaba el jardín monclovita de las cabezas cortadas. Otros optan por una descripción más administrativa, que tiene su corolario en ese dulce recoger de las carteras en los ministerios, los discursos de salida y llegada, y los aseados protocolos.

De toda la movida, el nombre de Iván Redondo ha generado más ríos de tinta que ninguno: aún hay clases. Lo cual que por lo visto había síntomas de que se iría, pero como se pueden ir Messi o Sergio Ramos, que siempre se están yendo, aunque el último, como en el cuento de Pedro y el lobo, al fin se fue. Redondo, que firmó con Sánchez después de ilustrar a la derecha, levanta una oleada de morbo por donde pasa y más desde que dijo que se tiraría a un barranco por el jefe. “He ahí el barranco”, decía más o menos el gran Peridis en su viñeta el otro día, aprovechando el momento.

Pero no: no es ningún barranco. Sucede que Iván ha cumplido una etapa, dicen. Todo pasa y todo queda. Veo en los magacines y por ahí que simplemente ejercía de asesor profesional, sin mirar los colores, y lo han cambiado como se cambia al entrenador cuando crees que se necesita otra estrategia, o mejorar el centro del campo. Aunque alguno susurrara aquello de no es uno de los nuestros. Unos analistas televisivos dicen que Redondo entiende la política a la manera estadounidense, signifique eso lo que signifique. Y que va con el que le contrata hasta que se termina el contrato.

Pero estos son tiempos de gloria morbosa, y en torno a Iván se levanta ya una polémica en los papeles y pantallas, por si no había serpiente de verano. Iván no ha sido renovado y tampoco creo que se vaya de retirada a Los Ángeles Galaxy. Los cambios de los ministros, hasta la aparente falta de aval por Ábalos, que fue el escudero presidencial en las carreteras del poder, pasarán a segundo plano en cuanto arrecien las terrazas. Porque sic transit gloria mundi, etcétera.

Pero Iván permanecerá. Al menos por un tiempo. Unos dicen que pidió ser ministro y no le fue concedido. Y otros que se le ofreció, y prefirió declinar la oferta. De Iván llegarán pronto sus memorias, que son siempre deseadas como las de los mayordomos, y quizás se lo rifen en algún plató, donde no creo que vaya. Hay partido, aunque ya no sea el partido del Gobierno.