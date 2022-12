Puntocom me pone nervioso

DECÍA Umbral que en enero siempre había que hacer el artículo de las rebajas. Creo recordar que lo decía, o sea, lo escribía, porque estas memorias se van deteriorando con el paso del tiempo y uno le atribuye todo a Umbral, como se le atribuye todo a Oscar Wilde, y últimamente a Woody Allen. Hay gente que parece que ha estado haciendo frases (no tuits) para luego salir en los libros de frases, precisamente. Hay tipos que tenían ese enamoramiento lingüístico y todo el mundo usa sus frases, sin copyright, ni nada, porque son frases del pueblo, llano o montañoso, como mucho anotamos; como decía Umbral.

A lo que iba. Umbral siempre escribía un artículo sobre las rebajas, sin rebajar su calidad un ápice, por supuesto, pero hoy se vería cercado por los saldos que pespuntean el calendario, y no digamos por el Black Friday. No creo que dijera que eran las rebajas de los angloaburridos, pero a ver.

Así que en días como hoy yo siempre hacía la columna de la lotería, más que nada por darle bombo. No soy muy de creer en la numerología, aunque me gusta mucho el número ocho, ya sea en vertical o acostado, no me pregunten por qué, pero el personal pide mucho la lotería por la terminación, encuentra gran belleza en los números como algunos pueblos antiguos, y quizás como los informáticos, aunque ellos, sobre todo, son muy del 0 y del 1, y también están los matemáticos, vaya que sí, pero me temo que la gente no piensa que se exige acertar el número completo, enterito, de pe a pa, no sólo la terminación. La última cifra permite una escueta y exigua remuneración, una consolación que consuela muy poco, la verdad sea dicha.

Este año no haré artículo de la lotería, porque no toca. Porque no toca hacerlo, me refiero. Llega un momento en el que hablas demasiado del arrullo infantil de la radio Vanguard, allá en el ángulo oscuro del salón, en la niñez pardofranquista (se lo propongo a la RAE, el término). Llega un momento en el que hablas de ese cantar miudiño de la lotería, pero también eterno, ese susurro matinal de infantiles voces, que sólo se eleva, como se eleva el volumen de la publicidad en las televisiones, cuando llega un premio gordo y se muestra a la cámara en esas bolas diminutas que a veces, pocas, de acuerdo, caen sobre la tarima como cuentas de rosario que han perdido el misterio. La lotería es una canción laica, pero sagrada, hoy, para algunos.

Querría haber hecho la columna sobre las palabras que la Real Academia de la Lengua Española incorpora por estas fechas al diccionario (en línea, este año), un verdadero regalo. Pero ya apenas nos queda espacio (he perdido el espacio, y quizás el tiempo, dejándome llevar, merodeando por la piel de los párrafos).

Y ahora, llego al final. Esta es la basa de la columnata, perdonen el tono algo suficiente. Repasé algunas de las palabras que entregaron Muñoz Machado y Battaner, no las 280, sino las más nombradas. Mamitis va a gustar. Puntocom me pone nervioso: demasiado nueva. Demasiado atrevida. Poco latina (estructuralmente, no sé). “Esta es una empresa puntocom’. Me iré acomodando: puntocom, puntocom, puntocom. ¿Panetón o panetone? Me asalta la duda, a la postre. Y lo que me preocupa, pero filosóficamente, es la llegada al diccionario de estas nuevas expresiones: vida útil, materia oscura, obsolescencia programada... Resultan formidables, dan miedo. Retumban. Sesión golfa: llevo años usándola (y hasta disfrutándola, oiga). Es una incorporación tardía, me temo, pero esto pasa: otras, en cambio, parecen a menudo precipitadas. En fin, que no quiero parecer un conspiranoico.