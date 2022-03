Putin debe morir

ME IMAGINO las caras de horror y desaprobación de algunas buenísimas personas que se sienten muy contrariadas al leer este titular. “¿Cómo se puede desear la muerte a otro ser humano?”. “Somos una sociedad avanzada y moderna que respeta y defiende los Derechos Humanos” dirán. Y a esos me dirijo hoy en este artículo de opinión: Miren, soy de Bilbao, de BaraCaldo, sin K exactamente. Una K impuesta por un nacionalismo independentista radical que intentó, a través de cosechar los frutos de sangre sembrados por la banda terrorista ETA, someter a un pueblo, el pueblo vasco, y a una nación, España, por la fuerza de las armas, del secuestro, de la extorsión, de las amenazas, del miedo, y de la muerte. Yo crecí oyendo las sirenas de la policía y de las ambulancias un día sí y otro también. Yo crecí teniendo que correr delante de la policía, cuando de repente paseando por la calle, te alcanzaban los sin alma de los batasunos, que huían tras haber quemado unos contenedores y te veías en medio de la turba sin que, obviamente, la policía pudiera pararse a distinguirte como un buen ciudadano en medio de la chusma. Y crecí teniéndome que bajar de un autobús urbano a toda hostia porque los mismos batasunos le habían prendido fuego. Yo crecí sintiendo la explosión de un proyectil que, desde el otro lado de las vías del tren, los terroristas de ETA lanzaron contra la comisaría de la policía nacional.

Yo crecí viendo cómo a 5 metros de mí, los etarras mataron, delante de su hija de 4 años, a un policía de paisano que llevaba a la niña al colegio... Yo crecí viendo las lágrimas de mi vecina, esposa de un policía nacional, que pasaba a mi casa para desahogarse con mi madre, antes de que su marido llegara a casa, cada vez que salía en una lista como objetivo de la basura etarra, cosa que pasó varias veces. Yo crecí despidiéndome de un amigo que se trasladaba con su familia a otro lugar de España que no pudo ni decirme, porque a su padre lo había amenazado ETA. ¡Yo crecí ahí! ¿Dónde están las víctimas? Enterradas en muerte unas y enterradas en vida otras. ¿Dónde están los verdugos? Caminando tranquilamente, por la calle unos, y esperando a salir de la cárcel donde deberían haberse podrido todos para caminar tranquilamente por la calle otro... ¿Y nosotros...? La sociedad ¿Dónde estamos? Viviendo tranquilamente porque tuvimos la suerte de que no nos tocara, ¿verdad? “Bah! Ese tema no va con nosotros... ya pasó”. “Déjalo Miguel Ángel, eso ya está muy lejos...”. ¿Para qué nos vamos a meter en líos, verdad?. Y ahora igual con Ucrania, ¿no?. Eso está muy lejos. Eso no tiene que ver con nosotros...

El ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, tuvo los “arrestos” de decir en público lo que millones de personas pensamos, que Putin debería morir, pero luego tuvo que disculparse claro, porque su cargo no le permite decir eso. Pero yo no soy político, ni tengo un cargo público, así que yo puedo hablar como abuelo, padre, hermano, hijo, tío, primo, sobrino, nieto de los miles de personas que ya han muerto, de los cientos de miles de familiares de los muertos, de los millones de personas atemorizadas y escondidas en los refugios, de los miles de ucranianos que siguen luchando, de los cientos de miles de familiares de los ucranianos que siguen luchando, del más de un millón de personas que ya han huido de Ucrania, de los millones que van a seguir intentándolo, de los familiares de los que han conseguido huir y de los que lo van a seguir intentando, de los 44 millones de vidas rotas y marcadas ya para siempre por lo que están viviendo. Yo sí puedo hablar como abuelo, padre, hijo, hermano, nieto, tío, sobrino, primo... de todas las personas que sufren el horror y las injusticias de la violencia y de la guerra sea esta donde sea.

¿Alguien cree que yo no sé, o no pienso que matar no es moral, ni ético, ni cristiano? No, ¿verdad? “La vida es sagrada”. Nos lo han inculcado desde pequeñitos en nuestra casa, en el cole, en la Iglesia... ¡La vida es sagrada! ¡Y es verdad! ¡Yo lo creo profundamente! Tan, tan, tan profundamente lo creo, que tras años de reflexión comprendí que la vida de un ser humano es tan sagrada, que cuando una persona le quita la vida a otra a sangre fría, sin que medie por medio ninguna causa que lo justifique sin hálito de duda, quien ha quitado esa vida, acaba de perder la sacralidad de la suya, y por ende, quien no respeta los DDHH de otros, no puede pedir que se respeten en él. Es una vergüenza, una indignidad, una falta de humanidad, que todavía estemos con el debate de si es moral y ético darle armas a la víctima que trata de defenderse de su asesino. Habría que preguntarles a estas amebas políticas de pandereta y sus acólitos que no quieren armar a los ucranianos, si le darían a sus padres, hermanos, hijos... una pistola para que pudieran defender su vida si vieran que un asesino viene a matarles. Todos sabemos la respuesta, ¿verdad? Así que dejen de vendernos su basura de propaganda de tres al cuarto, su demagogia barata, su “no a la guerra” de pacifistas melifluos e inconsistentes, cuando lo que subyace debajo es: “Mientras las cosas no me afecten a mí, que se jodan los demás”, y tengan un poco más de humanidad y de vergüenza.

El Papa Francisco dijo una vez en un vídeo que todos hemos visto, que aunque quería mucho a su médico, que era “il suo amico” desde hace treinta años, si un día hablase mal de “la sua mamma” le daría un puñetazo. ¿Se imaginan lo que le haría si viera que intenta matarla? Putin ya no tiene capacidad de redención, puesto que ya ha acabado con las vidas de miles de personas, incluyendo a los niños rusos vestidos de soldados que ha enviado a cometer esta ignominia. Pero además ni siquiera cumple ninguno de los preceptos cristianos para que sus graves pecados mortales le fuesen perdonados: no se arrepiente, y no tienen ninguna voluntad de no seguir asesinando y masacrando. Pero todavía habrá buenísimas personas, que en su corazón verán un gesto de piedad en el hecho de que el sátrapa permita que se abran corredores humanitarios, como si eso significase que hay algún destello de bondad en el monstruo. Y no lo hay. Él sabe, cómo se explica en psicología, que cuando sometes a una persona o a un colectivo a un nivel de presión mayor y durante más tiempo del que se puede soportar, sucede que, en ese momento, alguien que ya ha aceptado su trágico destino, saca al héroe que todos llevamos dentro y se revela. Por eso permite los corredores humanitarios, porque sabe que si no lo hiciera corre el riesgo de que hasta sus propios soldados se revelaran contra él.

Lo que el asesino de Putin no sabía, era que “ese héroe” que todos llevamos dentro iba a salir tan rápido y a la vez en cientos de miles de ucranianos que llevan días plantándole cara. Ahora tiene que controlar que no le suceda dentro de sus propias tropas. Por eso los corredores, no por piedad, ni bondad... que no las tiene.

Por eso me pregunto desde el corazón si de verdad ¿hay alguien que no cambiaría la vida de Putin por tan solo uno de los niños muertos por su loco fanatismo y ansia de poder? El que se atreva que trate de justificarlo de cara y sino que, como mínimo, se guarde sus blandos principios éticos y morales.

El Papa no lo puede decir... y otros no se atreven, pero ¡yo sí! ¡Putin debe morir! Y de paso Maduro, y el coreano innombrable... y algunos otros que todos tenemos en la cabeza.

¡Ah!, por si acaso pido perdón y retiro lo dicho...