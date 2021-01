Qué difícil es decir ‘no’

ESTÁ siendo muy difícil decir no a las personas a las que apreciamos, a los amigos y a los familiares que durante estas fiestas nos proponen encuentros, comidas o visitas. Y, lamentablemente, a pesar de las vacunas, y aun en el caso de que baje la incidencia en los próximos meses, así tendrá que seguir siendo durante un tiempo; un período que, previsiblemente, será cada vez más corto. Es más; a estas alturas, lo único que ya sabemos a ciencia cierta es que la duración de las presentes y futuras restricciones dependerá en buena medida de nosotros mismos.

Por eso duele en el alma tener que decir no, que no es seguro reunirnos, y que tenemos que cuidarnos. También es duro ver cómo alguna gente se pone a la defensiva, como si uno sospechara del otro, cuando no se trata de eso, sino de protegernos mutuamente, pues nunca se sabe de quién o de dónde puede proceder el contagio. Deberíamos saber que, en estas circunstancias excepcionales, se trata precisamente de una clara muestra de aprecio y generosidad; una prueba de amistad y de cariño hacia el prójimo.

Porque todos deseamos retomar nuestra vida social, abrazar a nuestros seres queridos, y ver a nuestras amistades. No se trata, por tanto, de que unos sean más sociables que otros, de que tengamos mayor o menor necesidad o urgencia que los demás a la hora de disfrutar del ocio o cubrir nuestros afectos. Es una mera cuestión de responsabilidad.

Sin embargo, un argumento que se repite una y otra vez es que podemos contagiarnos en cualquier parte o lugar, y en las circunstancias menos esperadas. Y es verdad. Pero no me negarán que hay situaciones y situaciones. Porque, además de reducir las ocasiones de exposición al virus, ciertamente no es lo mismo ocasionar un contagio o provocar un brote en contextos laborales inevitables o difíciles de sortear, que con motivo de reuniones de carácter lúdico y social a las que podemos y debemos renunciar durante un tiempo. Nunca todos y cada uno de nosotros tuvimos una oportunidad igual para cuidar la salud de quienes nos rodean, para salvar vidas, para ser héroes. Cada acto de comedimiento ha sido una auténtica muestra de heroicidad.

Son precisamente aquellos que, al evitarnos, nos han demostrado cuánto les importamos nosotros y nuestras familias, quienes se han ganado nuestro respeto, afecto y admiración. En conclusión, somos muchos los que estamos en deuda con todos esos familiares, amigos y conocidos que no nos han puesto en la tesitura de tener que decir no. Su prudencia, distancia y silencio son la mayor muestra de generosidad y aprecio por su parte, y el mejor regalo que podrían hacernos este año. Pronto podremos todos recuperar esa otra forma de mostrar amistad y afecto a través del contacto, las visitas y las reuniones. Por eso nunca fue tan difícil decir no, ni tan necesario para que, por fin, llegue el momento de decir ahora sí.