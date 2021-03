1 ¿Por qué no habrá mociones de censura en Madrid? Porque era evidente que se presentaron como una artimaña para frenar la convocatoria de elecciones de la presidenta Ayuso. Si la Justicia las tomara en consideración, estaría despojando a la Presidencia de una potestad que le atribuye el Estatuto y la Constitución. En todo caso, no está tan claro que no haya moción de censura... la habrá, sólo que en vez de discutirse en la Asamblea de Madrid, se argumentará durante las semanas de la campaña y la dirimirán después los ciudadanos de esta comunidad en las urnas.

2 ¿Es el PP el único partido capaz de acabar con Sánchez? Es lo que aduce Fran Hervías, antiguo secretario de Organización de Cs, para justificar su marcha al partido que lidera Casado. Argumenta Hervías que Arrimadas está convirtiendo Ciudadanos en “la muleta del sanchismo”, él, que acompañó a Rivera en aquel extraño pacto del abrazo con Sánchez para la investidura de 2016 que acabó en estrepitoso fracaso. Ya tendrá otras razones más inconfesables... y más creíbles.

3 ¿Es el BNG una formación preparada para gobernar la Xunta? Es una fuerza a la que hay que reconocerle arraigo en un sector de la población y una historia a sus espaldas. Pero está por ver si es capaz de abrirse a proyectos de modernización que hoy por hoy no encajan en su Galicia idílica e intocable. Rechazarlos es como cerrar fábricas. Y perder trabajos.