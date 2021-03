1 ¿Qué criterios se siguen para dar las ayudas a los propietarios de negocios? Las que se canalizan a través de los ayuntamientos, como las personas que los dirigen son muy distintas, las subvenciones acaban siguiendo caminos en muchos casos inescrutables. En Ames, por poner un ejemplo, no se las dan a los dueños de los bares que no estén censados allí, de manera que si un compostelano tiene una cafetería en O Milladoiro no cobra ni en Ames ni en Santiago, puesto que en la capital de Galicia priorizan lo contrario, el lugar donde esté el negocio y no donde está censado su propietario. ¿Alguien entiende algo?

2 ¿Habrá reunión entre los líderes de los tres partidos gallegos? Es una exigencia de los representantes de la oposición a la que el presidente gallego, tarde o temprano, accederá, pues esta crisis sanitaria sin precedentes y la económica que provoca así lo requieren. Otra cosa es que pretendan imponerle algo. Las elecciones, les guste o no, las ganó Feijóo.

3 ¿No será precipitada la detención del expresidente del Barça? El precedente que hay es que a otro expresidente del club blaugrana, Sandro Rosell, la Justicia lo declaró inocente y quedó el libertad tras pasar casi dos años enteros en la cárcel. Por lo tanto, más que decir el típico “algo haría Bartomeu”, la prudencia recomienda esperar. Porque podrá ser culpable o no, pero el antecedente demuestra que actuaciones anteriores no fueron inocentes.