1 ¿Por qué avanza el covid-19 por toda Europa? Es posible que escuchando a ciertos políticos muchos ciudadanos piensen que el rebrote de coronavirus es sólo cosa de España. Si es así, lean lo que dijo ayer la comisaria de Salud, Stella Kyriakides: “La UE está ante su última oportunidad para evitar un panorama como el de marzo. En algunos estados miembro la situación es ahora incluso peor que durante el pico de ese mes”. Toda Europa se relajó tras la primera oleada y por eso volvemos a una situación crítica.

2 ¿Debe el CGPJ meterse en asuntos políticos? El Poder Judicial acordó que su presidente, Carlos Lesmes, le lea la cartilla al Gobierno por excluir al rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces, una decisión eminentemente política y que por lo tanto podría interpretarse como una injerencia en un poder que no le corresponde. A menudo es al revés, pero esta vez el ministro de Justicia tiene razones para decirles a los jueces “zapatero a tus zapatos”, pues que el monarca no acuda a ese acto no constituye ilegalidad alguna. Políticamente puede ser incorrecto, pero nada más. Y los jueces ya bastante tienen con lo suyo.

3 ¿Por qué no defenderá Abascal la moción de censura de Vox? Porque igual no es tan valiente como quiere hacernos suponer. Delegar en un diputado desconocido es casi como reconocer que fue un error el presentarla. Y que no hay líder para sostenerla.