1 ¿Prepara Casado un PP de dos caras? Esa es su intención, mientras Aznar no entre en escena y se lleve sus planes por delante. Cayetana Álvarez de Toledo y García Egea se dedicarán a lo que su naturaleza les pide, dar estopa a todo lo que huela a Sánchez e Iglesias, mientras Ana Pastor personalizará el lado más conciliador del partido, tarea que ya empezó a ejercer ayer tendiéndole la mano al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para firmar un pacto de Estado. El problema del grupo conservador será que su jefe de filas sepa ubicarse en el sitio adecuado en cada momento, para no romper el equilibrio. No sea que, al final, el que sobre sea él.

2 ¿Qué posibilidades hay de sufrir un rebrote de coronavirus? Los Gobiernos no pueden mentir a los ciudadanos, a los que deben preparar para una más que posible segunda ola del covid-19, que aunque causará menos sufrimiento que la primera, también será trágica. ¿Por qué sabiendo que nos espera un gran número de muertes por esta causa se aceleró la llegada a la normalidad? Porque no queda otra que aprender a convivir con el virus. O eso o morirnos de inanición.

3 ¿Por qué no todos los institutos tienen todas las opciones de Bachillerato? Como solo hay cuatro, no es muy explicable que muchos adolescentes tengan que desplazarse para poder estudiar el grado preuniversitario. Sobre todo en pueblos como Ames, con más de 30.000 habitantes.