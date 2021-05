1 ¿Los juzgados son el mal nuestro de cada día? Una magistrada de lo Penal en Compostela acaba de citar a las partes implicadas en un juicio de tono menor nada menos que para el mes de junio del año 2022. Otro de lo Social lleva desde septiembre de 2019 sin cerrar causas pendientes aunque la empresa encausada ha cumplido con todas sus obligaciones. ¿La Justicia sigue siendo un cachondeo, como proclamó un alcalde jerezano que hizo época?

2 ¿Por qué los vecinos de A Rocha Vella no cobran? Es muy loable el esfuerzo de los miembros de la comisión que, con Carlos Delgado al frente, se matan vivos para que el viejo castillo se recupere de su enterramiento. Tan descomunal esfuerzo no se corresponde con el retraso que sufren por el impago de las indemnizaciones tras la expropiación de terrenos. El Ayuntamiento de Santiago tiene la palabra. Y esto nos lleva a plantear un espinoso asunto: si la Administración tiene fecha de cobro y pasa recargos de hasta el 20% por retraso ¿por qué no existe reciprocidad cuando es al revés?

3 ¿Seguirá el pánico en la capital gallega? A partir de las diez de la noche con las calles semivacías circulan los moteros a velocidades de pánico para repartir comida a domicilio. Adelantan por la derecha, circulan por dirección contraria, rugen los tubos de escape, son un peligro. ¿Se habrán enterado de los nuevos límites de velocidad a 30 km/hora y tienen idea del control que las autoridades deberían ejercer sobre los decibelios?