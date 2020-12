1 ¿Se puede cantar victoria con la vacunación contra el coronavirus? Que en sólo nueve meses se haya conseguido una vacuna capaz de frenar esta pandemia mortal es una proeza de nuestra sociedad, pero, como recalca el ministro Illa, no cabe confiarse por ello ante el COVID y relajar las medidas de seguridad que evitan los contagios porque aún estamos muy al principio del fin deseado. No hay que bajar la guardia.

2 ¿Por qué se adivinan las primeras grietas en el Gobierno justo cuando se aprobaron los Presupuestos? Porque las elecciones se ganan en el centro y este Ejecutivo aparece frente a la ciudadanía con una inclinación a la izquierda como nunca antes se había visto en cuarenta años de democracia, con lo cual, su pérdida en intención de voto se hace cada vez más evidente y obliga a los socios a comportarse como si estuviesen en campaña. Sánchez, una vez que las cuentas le aseguran La Moncloa para un par de años más, sabe que tiene que recuperar el voto que se le escapa por su derecha e Iglesias aprovecha para demostrar que sin él no habría política social. Es la guerra.

3 ¿Qué se juega la derecha en Cataluña? Casado, aunque no se presenta, debe evitar a toda costa que Vox capitalice el antiguo voto de Cs y supere a su PP, porque entonces Abascal se le subiría a las barbas. El líder ultra, si no lo logra, se olvidará del sorpasso en el resto de España. Y Arrimadas lucha para no cerrar la verja.