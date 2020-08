1 ¿Empiezan a promocionarse los que aspiran a cargos intermedios en la Xunta? Pese a que agosto suele ser un mes sin apenas actividad política, hay algunas personas que se dejan caer en varios actos para ver si el presidente de la Xunta se acuerda de ellos y los propone para ocupar algún cargo intermedio o dirigir alguna de las sociedades dependientes de la Xunta. Es la misma historia que se repite poco antes de nombrar Gobierno. Y casi se puede decir que también son los mismos protagonistas.

2 ¿Quién copió a quién? Aunque aquí lo que menos importa es quien dio el primer paso, la verdad es que en plena campaña Gonzalo Caballero dijo que Feijóo copiaba todas las iniciativas del Gobierno central para adoptar medidas anti-covid. El presidente de la Xunta ya le puede contestar: Prohibido fumar si no hay distancia en toda España.

3 ¿Aumentarán las ayudas a la cultura? Uno de los sectores que más se resiente tanto del confinamiento como de las consecuencias de la pandemia es el cultural. No hay teatro, apenas hay música, el cine está de capa caída, las orquestas suspenden su actividad al ritmo de la anulación de fiestas, y hasta no hay casi exposiciones de pintura o escultura. Es cierto que necesitan ayuda, pero quizá el Gobierno tenga en mente priorizar necesidades de otros sectores que se pueden considerar más estratégicos. Que no es lo mismo que más importantes.