1 ¿Priman los criterios políticos en el reparto del primer tramo del Fondo Covid-19 para las comunidades? Desde luego lo que no se valora nada es que se hicieran bien las cosas. Sorprende que Cataluña y Madrid se repartan el 45 por ciento de los 6.000 millones y que no se tengan en cuenta criterios como la prevención, la atención primaria o los esfuerzos realizados en el rastreo de los brotes. Una vez más se demuestra, y Feijóo debería empezar a tomar nota, que la lealtad institucional no cotiza con este Gobierno que prima a los independentistas y a los que se rebelan contra sus decisiones.

2 ¿Está Gonzalo Caballero en el punto de mira de un sector importante de su partido? Que algunos cargos le reprochen su estrategia y, sobre todo, que le recuerden que para ratificar su posición debe pasar por otras primarias (como marcan los estatutos) es algo más que un síntoma. Y ya son demasiados los que sacan el tema.

3 ¿Cuándo se dignará el Gobierno a presentar un plan industrial para Alcoa? Con la multinacional poco dispuesta a dar viabilidad a la factoría lucense y un Ejecutivo central que no se decide a tomar cartas en el asunto y ni siquiera es capaz de dar luz verde al tan ansiado estatuto electrointensivo, negro, muy negro, se vislumbra el futuro de los cientos de trabajadores y sus familias, que esperan como agua de mayo que alguien mueva ficha para evitar verse abocados a engrosar las ya abultadas listas del desempleo.