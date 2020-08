1 ¿A qué se debe que apenas cien playas tengan bandera azul, si en Galicia hay más de 700 arenales? Pues pese a que se podría achacar a las malas condiciones del grueso de estos espacios públicos o a la calidad de las aguas, la realidad es que un aplastante porcentaje no tienen tal distintivo por los costes añadidos que conlleva, en cuanto a servicios, accesos, aseos o socorristas. Pero claro, a esta duda se suma la de si nuestros alcaldes habrán echado cuentas para saber si les compensa más seguir así o ganar en visitantes. Y la respuesta quizá les sorprenda (por su crudeza).

2 ¿Le interesa al Ejecutivo central tener a las autonomías enfrentadas por los protocolos en educación? Independientemente de que seguro que prefieren a los distintos territorios y nacionalidades pugnando entre ellos para ver quién lo hace mejor que apretándole los machos al Gobierno de Sánchez, lo cierto es que Moncloa debería de dejar de afeitarse hacia arriba, y garantizar la uniformidad en un tema tan básico.

3 ¿No se le cae la cara de vergüenza a la anterior alcadía de Santiago comprobar todo lo que ha hecho Bugallo en un año frente a su pasotismo? Tengan por seguro que no, porque si ya dice bien poco que un exmandatario local se quede tan ancho declarando que no se siente interpelado por quién no le conviene, todavía lo dejan en peor lugar argumentos pepegoteristas del calado de que la culpa no fue suya. Bien lejos.