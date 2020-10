1 ¿Quién es la verdadera oposición a Feijóo? En la pasada legislatura la persona que en realidad más frente le hizo al presidente de la Xunta no se sentaba en el Parlamento gallego, sino en el despacho de la alcaldía de Vigo. Abel Caballero monopolizó el debate político de réplica a Feijóo, un dato que explica los resultados de las elecciones del 12-J, el único oponente al PP que los ciudadanos percibían no se presentaba. Por eso fue un paseo militar. Y no está claro que ahora esto cambie.

2 ¿Era necesario el zasca de los científicos a los políticos? Era casi imprescindible, ya que lamentablemente muchas de las personas que nos gobiernan decidieron ir por libre y guiarse por sus intereses políticos en la gestión de la crisis sanitaria del covid. Afortunadamente, en Galicia no tenemos ese problema, pero los hombres de la ciencia saben bien a dónde apuntaban. Era Madrid y los que allí gobiernan los que estaban en su punto de mira. Aunque nadie se dará por aludido.

3 ¿Estamos en el mejor momento para subir la cotización de los autónomos? El Gobierno de Sánchez pretende modificar las prestaciones de los autónomos, para lo que en primer lugar idea una subida general de sus cuotas a la Seguridad Social. La mayoría de los autónomos cotizan lo mínimo, por lo que la subida podría tener sentido, pero tal vez ahora, estando en plena crisis por culpa del coronavirus, no sea el momento adecuado para aprobarla.