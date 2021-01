1 ¿Cuánto vale la palabra del presidente del Gobierno? Pedro Sánchez se comprometió con el BNG, a cambio del voto afirmativo de los nacionalistas gallegos a su investidura, a rebajar los peajes de la AP-9 y resulta que no sólo no cumplió, sino que es la autopista de España que más sube sus precios. Por otra parte, cuando decidió delegar en las comunidades la gestión de la crisis del coronavirus, dijo que apoyaría toda medida que estas quisieran poner en práctica. Y ahora denuncia a Castilla y León por adelantar la hora del toque de queda. Con razón se va a quejar Podemos de que el presidente no respeta el acuerdo de Gobierno de coalición.

2 ¿Por qué no se decide el Papa a anunciar que visitará Santiago durante el bienio xacobeo? Poca disculpa tenía el Santo Padre para no pisar la plaza del Obradoiro durante el Año Santo compostelano, pero ahora que estos doce meses de jubileo se multiplicaron por dos, oficiosamente se podría dar por seguro que el máximo representante de Cristo en la Tierra no se atreverá a hacerle un feo a uno de los principales discípulos de Jesús, Santiago el Mayor, dejando de visitar su tumba en circunstancia tan especial.

3 ¿Es el Aula Virtual un jueguecito en manos docentes o una herramienta pedagógica seria? En principio, esto último, pero si no se utiliza de forma regulada y con respeto a los alumnos se convierte en lo primero. ¿Es sensato poner tarea a las 23.00 horas?