1 ¿Fue tan grande la victoria de Ayuso y la derrota de Sánchez? Grandes titulares aparte, lo que ganó la presidenta popular madrileña, a fin de cuentas, fueron dos años más en el cargo, algo que en realidad ya tenía asegurado sin necesidad de adelantar las elecciones. Ahora tiene más diputados, porque fagocitó a Cs, pero sigue sin mayoría absoluta y el hecho de deshacerse de los naranja igual no le compensa la dependencia que ahora tendrán de Vox. Por su parte, el naufragio del PSOE no impide a Sánchez brindar por una de las mejores noticias para él: Iglesias se retira y le deja en bandeja todo su caladero de votos. La victoria de una y la debacle de otro no son absolutas.

2 ¿Por qué Casado habló antes que Ayuso desde el balcón de Génova? La militancia aglomerada esperaba la intervención de la gran vencedora y extrañó que el líder nacional tomara primero la palabra. No es cuestión de quién ejerció de telonero, sino de que en el PP valoraron perfectamente que la palabra de Casado tenían que colarla en las televisiones. Pero si intervenía después de Ayuso, con el interés decaído, igual se notaba el descenso de emoción.

3 ¿Faltó elegancia hacia la marcha de Iglesias? Sobre todo en algunos dirigentes del PP, que corroboraron que saber comportarse en la victoria es más difícil que en la derrota. Al margen de la ideología de cada uno, el gesto de Iglesias no es habitual y merecía mayor respeto. Faltó educación.