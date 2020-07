1 ¿Es lo mismo confinamiento domiciliario y restricciones de movilidad? Está claro que son dos medidas que tienen enormes diferencias, pero parece que algunos de los candidatos gallegos ante las elecciones del 12-X no las conocen. O que no se enteran. Pretender hacer creer a los ciudadanos de A Mariña (y por extensión de otras zonas) que se van a limitar los derechos democráticos o que no podrán votar con normalidad es una falacia de tamaño grosero. Insinuar que el plazo de las medidas se extiende durante cinco días para que puedan acudir a votar ya no merece comentario alguno. Forma parte de ese absurdo en el que de vez en cuando se convierte la política en este país.

2 ¿No revisa Yolanda Díaz sus intervenciones cuando estaba en la oposición a Rajoy? Da la impresión de que la ministra de Trabajo tiene graves episodios de amnesia política y que debería visionar los vídeos, que haberlos haylos, en los que reprochaba al Gobierno Central del PP su inacción en el caso Alcoa (y muchos más) con el argumento de que la Xunta no tenía resortes para intervenir entre sus competencias. ¿Por qué ahora dice lo contrario?

3 ¿Buscan ahora los gallegos playas distintas? El abarrote de Carnota indica que el coronavirus está modificando todos los comportamientos y que ahora los arenales agrestes y amplios, aunque no tengan servicios, serán tendencia este verano. Lo cual no constituye una mala idea.