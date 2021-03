1 ¿Por qué sacrifica Iglesias su Vicepresidencia? Es una muestra de la fortaleza de Ayuso y de la debilidad de Podemos. En el primer caso, es evidente que los equipos de Sánchez e Iglesias detectaron que la apuesta de la presidenta madrileña podría hacer saltar la banca el 4 de mayo y se vieron obligados a improvisar una respuesta a la altura de las circunstancias. ¿Por qué Iglesias? Porque su formación andaría rozando el 5 % de los votos, porcentaje al que si no llega se queda sin representación. Y si doloroso para el rupturismo fue quedarse sin diputados en Galicia, un estropicio de tamañas dimensiones en Madrid significaría su sentencia de desaparición. Donde Ayuso dice “socialismo o libertad”, Podemos enuncia “Pablo o muerte”.

2 ¿Acabará Toni Cantó en el PP? Era un diputado convencido de UPyD y de un día para otro abandonó a Rosa Díez para irse con Albert Rivera. Ahora exige a Arrimadas unirse al PP madrileño en las elecciones autonómicas, tal vez como paso previo para sumarse a las filas de Casado. Y, si sigue esta evolución, que a nadie le extrañe que acabe en Vox. Su opinión sobre el idioma gallego no dista de la que tiene Abascal.

3 ¿Por qué no convoca Luis Enrique a Iago Aspas? No es un problema de que no juegue en un grande, porque sí lleva jugadores de equipos modestos. La única explicación posible, pues, es que tenga carencias. A nosotros, siempre nos queda ir con Portugal.