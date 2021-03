1 ¿Sería lo adecuado mantener el toque de queda durante la próxima Semana Santa? Aunque a la mayoría de ciudadanos nos resulte molesto, la práctica totalidad de expertos coincide en señalar la necesidad de perseverar en las medidas restrictivas actualmente en vigor. No cabe duda que la moderación es la mejor medicina para luchar contra la maldita pandemia, y conviene no olvidar lo que ocurrió después de las navidades. Sería, por tanto, irresponsable relajar las medidas pues podría llevarnos a una cuarta ola que debemos intentar evitar por todos los medios. Es una mera cuestión de sentido común.

2 ¿Acudirán Ana Pontón y Gonzalo Caballero con actitud constructiva a su reunión con Feijóo? Eso es al menos lo que afirma el líder de los socialistas gallegos, y tanto en su caso como en el de la dirigente nacionalista no hay por que dudar de su palabra. No solo sería necesario, sino casi una obligación dada la actual situación debido a la crisis sanitaria y económica. Los votantes quieren de sus representantes una voluntad edificante que resuelva problemas, no que los creen.

3 ¿Llegará el día en que la burocracia deje de ser un lastre? A corto plazo, desde luego, no parece que vaya a ser así. Un triste ejemplo son los retrasos en la percepción del Ingreso Mínimo Vital, tan necesario para miles de personas y que se ve lastrado por la falta de comunicación entre las diversas administraciones.