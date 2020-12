1 ¿Se tendrá en cuenta la petición de Feijóo para que se eviten los incumplimientos de las restricciones? La carta dirigida por el presidente de la Xunta al delegado del Gobierno y a los ayuntamientos que cuentan con Policía Local, para que extremen sus esfuerzos y contener así los contagios de coronavirus, está dentro de la más pura lógica y sentido común, por desgracia a menudo el menos común de los sentidos. Por ello, cabe esperar que habrá receptividad a la misiva, y más si tenemos en cuenta que, en general, la labor realizada por las diversas instituciones está siendo más que encomiable.

2 ¿Por qué la Constitución causa tantas tensiones entre la clase política? Unos porque son contrarias a la misma y otros, aunque se dicen constitucionalistas, que no dejan de tirarse los trastos a la cabeza, el caso es que las fricciones en torno a la Carta Magna no cesan. Gobierno y oposición se acusan mutuamente de no respetarla y se arrogan su defensa, pero en lo que menos piensan es en buscar consensos, que es lo que necesita el país, al que de con su actitud hacen un muy flaco favor.

3 ¿Se acentúa la solidaridad en las fechas navideñas? Sin duda, y aunque este año la pandemia dificultó sobremanera la campaña, tanto ciudadanos a nivel individual como empresas e instituciones se han vuelto a volcar con su participación en la recogida de alimentos para aquellos que más lo necesitan. Todo un ejemplo.