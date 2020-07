1 ¿Es justo que un solo euro de los impuestos del maltratado rural de Santiago paguen servicios privados de un negocio compostelano? Pues no hay duda de que la respuesta es no. El olvidado rural compostelano paga tasas equiparables a otras zonas de la ciudad por servicios con muchas más carencias. Es por eso que desde el Concello, en principio, no debería poder plantearse hacer frente al coste de los servicios de mantenimiento de las zonas comunes (privadas) de Área Central.

2 ¿Cómo puede ayudar el Concello de Santiago a la entidad privada de Área Central? Un sistema para municipalizar los servicios sería que, a la vista de que hay muchos locales vacíos, se le cede al Ayuntamiento la gestión de esos espacios que se destinarían a proyectos de emprendedores con alquileres protegidos para jóvenes o parado de larga duración que puedan montar sus negocios. Que el servizo municipal de emprego seleccione propuestas viables que reactiven el recinto sin los costes que asfixian a los propietarios. Y se crea empleo

3 ¿Son efectivas las medidas del Gobierno para paliar la crisis del covid? Afirma Nadia Calviño que si no se hubieran tomado el PIB se desplomaría un 25% y se habrían perdido casi tres millones y medio de puestos de trabajo. Aún así, los datos de la EPA son demoledores: se destruyeron más de un millón de empleos y la población activa se reduce a 18,5 millones de trabajadores. Un desastre.