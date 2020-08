1 ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar que el censo de toda una capital, como Santiago, continúe estancado? Pues no hay que ser demasiado sesudo. Está claro que la solución pasa por abaratar el precio de la vivienda. Por supuesto, habrá quien le diga que esto no puede ser, que se trata del libre mercado el que fija los valores. Bueno, pues la mejor respuesta es invitar a los constructores a que mediten a quién le van a vender nuevos inmuebles si continúa la espantada generalizada hacia tierras de Sigüeiro, Cacheiras o del Val da Maía.

2 ¿Hay nerviosismo entre los cargos populares ante el posible continuismo en el organigrama de Feijóo? Pues es una cuestión que no está tan clara como parece a simple vista, ya que si los augurios parecen anticipar que no habrá grandes vuelcos en el listado de conselleiros, también es cierto que hay más de uno, o una, que parece estar echándose al momento para demostrar que es más papista que el papa.

3 Si Maduro está tan seguro de que los venezolanos aprecian su gestión... ¿por qué continúa el éxodo imparable hacia otros países? No lo duden: la gente quiere sustento y seguridad, dos de los valores que los dirigentes que dieron a luz a la izquierda rupturista no son capaces de garantizar. De cualquier modo, parece que ese gobierno donde su número uno va en chandal no se ha dado cuenta del rechazo que genera a nivel internacional. Por algo será.