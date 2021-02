1 ¿Por qué el Gobierno marea tanto la perdiz con la rebaja de los peajes en la AP-9? Es un compromiso firmado en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez a cambio del apoyo del BNG y, si no quieren cumplirlo, es mejor que el ministro Ábalos lo diga sin disimulos, pues la forma en la que está actuando el Ejecutivo delata una mala intención añadida: no quieren propiciar la rebaja y encima engañan. El descuento debería entrar en vigor el 1 de enero, pero aún estamos esperando y ahora especulan con un número mínimo de viajes semanales para aplicarlo. A este ritmo se acabará el año y seguiremos con los peajes más caros de España. Que luego no se pregunte el PSdeG por qué queda rezagado en las urnas.

2 ¿Con quién gobernaría Illa si pudiese elegir? Lo ideal para el PSC sería recuperar el tripartito con ERC y los rupturistas (que hoy ocupan el lugar que con Maragall pertenecía a Iniciativa per Catalunya Verds), pero los republicanos, que sostienen a Sánchez en Madrid, le exigirían la Presidencia sólo para empezar a hablar. Sería una partida que la jugaría Redondo desde La Moncloa. Con la derecha que representan PP y Vox, es impensable. Antes, habría repetición electoral.

3 ¿Por qué se viene Santiago abajo? Pombal, Bonaval, San Lourenzo... Los muros de la capital de Galicia sucumben porque su mantenimiento brilló por su ausencia durante décadas. ¿Se tomarán medidas de cara al futuro?