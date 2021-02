1 ¿Se está utilizando la pandemia como munición política? Si el presidente de la Xunta dice que Galicia está preparada para vacunar a toda la población de la comunidad en ocho semanas, la jefa de la oposición replica que falta un operativo de 24 horas para asegurar una rápida inmunización. El caso es que, por ahora, lo que faltan son las vacunas, así que por mucho dispositivo que se prepare no se puede hacer más de lo que ya se está haciendo. Y como, cuando las hay, la eficacia del sistema sanitario gallego es innegable, mejor no ponerlo en duda ante una ciudadanía que necesita certezas y no desconfianza.

2 ¿Desconoce Podemos que no se puede estar en el Gobierno y en la oposición a la vez? Es la gran crítica que le hacen los socialistas a los rupturistas con los que comparten Gabinete y no les falta razón, pues los de Iglesias están dispuestos, incluso, a organizar una huelga general si Nadia Calviño insiste en su idea de la reforma de las pensiones. Pero si es cierto que en el Ejecutivo se está para lo bueno y para lo mano, no lo es menos que el programa de Gobierno firmado está para cumplirse, no para engañar al ciudadano.

3 ¿Se lanza Ayuso a la conquista fuera de Madrid? Se esperaba que si la presidenta madrileña iba a Cataluña no sería para hablar del tiempo, pero eso hizo. “Con este clima, no podéis estar cerrados”, dijo, lo que equivale a “Tenéis que hacer como Madrid”. ¿Campaña del PP o de su figura?