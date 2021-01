1 ¿No hay forma de evitar que las crisis las paguen siempre los mismos? Según la onegé Oxfam Intermón, casi once millones de personas en España, de ellas sesenta mil en Galicia, se han visto abocadas a la pobreza como consecuencia de la pandemia. Un efecto devastador que, como es habitual, se ceba especialmente con los más vulnerables, aquellos que ya venían pasando serias dificultades en su vivir cotidiano. Y no parece que a los diversos gobiernos les haya importado ni les importe demasiado, pues la situación, no por reiterada, cesa de repetirse sin atisbos de solución.

2 ¿Recibirá algún día la hostelería ayudas directas para subsistir? Esto es lo que vienen demandando desde hace ya muchos meses desde un sector cada día más abatido. Ante la agonía que sufren hoteles, restaurantes, cafeterías, ocio nocturno... el Gobierno ha dispuesto ayudas indirectas, pero por ningún lado ha puesto sobre la mesa la posibilidad de ofrecer dinero contante y sonante, que los propietarios de los negocios necesitan como agua de mayo. Y así es muy difícil subsistir.

3 ¿Se asesoran con expertos los gobiernos municipales antes de emprender proyectos en las urbes? Eso es lo que se supone deberían hacer, aunque en vista de algunas obras realizadas no da la impresión de que así sea. Un buen ejemplo es la compostelana avenida de Vilagarcía, reformada hace apenas dos años y cuyo estado de abandono y deterioro es lamentable.