1 ¿Peca de optimismo el actual Ejecutivo central? Con la economía nacional hecha unos zorros y la moral de la tropa trastocada por la invasión coronavírica, el vicepresidente Pablo Iglesias afirma estar convencido de que bajo la gestión del Gobierno de coalición el país saldrá tan bien de la crisis que ganará las próximas elecciones. Ojalá pudiésemos suscribir lo primero y España supere estos momentos de zozobra; luego, lo segundo, ya lo decidirán los ciudadanos en las urnas. Pero viendo cómo la oposición de la derecha tripartita está ejerciendo su papel, de una manera tan alocada, a Iglesias hay que reconocerle que muy mal se le tendrían que poner las cosas a este Ejecutivo para no repetir. Más que por sus méritos, por los deméritos de sus rivales.

2 ¿Por qué se intenta criminalizar el 8-M? Puede que no fuese afortunada la celebración de las manifestaciones feministas –ni todos los demás actos que tuvieron lugar esa fecha–, pero no es culpa en exclusiva de PSOE-Podemos. La exministra popular Ana Pastor estuvo allí con el PP y Cs se quejó porque les echaron. Y Vox, ese día, tuvo su congreso nacional.

3 ¿Copia Sánchez a Maragall? Tiene en su cabeza la misma España asimétrica, por eso cuando gobierna no da el mismo trato a todas las comunidades, como sería de esperar de un presidente del Gobierno. Vascos y catalanes tienen sus privilegios, pero no en función no de su estatus cultural, sino de los votos de PNV y ERC.