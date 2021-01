1 ¿Acabará Carolina Darias como candidata a la Presidencia de Canarias? No hay que minusvalorar las posibilidades de la nueva ministra de Sanidad para intentar gobernar su tierra, pues dos de sus predecesores más recientes lo intentaron: Salvador Illa, a quien releva, se va ahora a Cataluña a probar suerte y antes el popular Alfonso Alonso lo procuró con escaso éxito en Euskadi. Aunque, seguramente, a Darias no será esta opción de futuro la que le quite el sueño, entre otras cosas porque en Canarias actualmente ya gobierna su compañero Ángel Torres. Y, con la que le caerá con la gestión del coronavirus, igual no le quedan ganas.

2 ¿Acierta Sánchez con el nombramiento de Iceta? El presidente mata dos pájaros de un tiro con el ascenso del líder de los socialistas catalanes: por una parte, facilita la candidatura de Illa sin discordias ni cismas internos en el PSC y, por otra, coloca en Administraciones Públicas a una persona con el perfil más adecuado para desarrollar el modelo territorial de España que propugna este Gobierno de coalición. Y, como es gran bailarín, no perderá el paso.

3 ¿Por qué cierra la Xunta los gimnasios? Porque considera que son espacios con riesgo de contagios. Lo que extraña es que cierre los privados y mantenga en uso los de los colegios e institutos, donde el funcionamiento es el mismo y además los alumnos comparten patines, raquetas, balones, petos... Es contradictorio.