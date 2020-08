1 ¿Son exageradas las sanciones para quienes incumplan la cuarentena estando infectados de covid-19? Una multa de 120.000 euros puede, en principio, parecer desmedida, pero no lo es tanto si tenemos en cuenta el riesgo que tal irresponsabilidad supone para la salud de todos los ciudadanos. Con casi treinta mil fallecidos en nuestro país, no se puede consentir que unos cuantos insensatos pongan en peligro a los demás. El tema, desde luego, es de lo más serio. Nos va la vida en ello.

2 ¿Es viable a corto y medio plazo el coche eléctrico? Mucho tienen que cambiar las tornas para que este tipo de vehículos que utilizan energía limpia logren unas cotas de mercado mínimamente aceptables. Para empezar, es imprescindible incrementar, y mucho, los puntos de carga, muy escasos hoy en día, lo que vuelve al consumidor muy reticente. Así que conviene ponerse las pilas ya, porque es el coche del futuro.

3 ¿Existe alguna forma eficaz de evitar que las ciudades estén llenas de pintadas? Fácil, lo que se dice fácil, la verdad que no debe ser cuando no hay urbe que no esté plagada de grafitis por todas partes. En el caso de Santiago la situación es, desde hace ya muchos años, más que sangrante, especialmente si tenemos en cuenta que se trata de una ciudad patrimonio de la humanidad. Es por ello imprescindible que las autoridades tomen todas las medidas que sean posibles para erradicar de una vez esta horrenda lacra.