1 ¿Qué se puede esperar del mensaje navideño del monarca Felipe VI? Hay quien piensa que con su discurso de Nochebuena comienza la defensa de su corona, un partido que le exigirá concentrar todas sus fuerzas y que durará largos años. Sin embargo, si se tiene en cuenta que los votantes de las formaciones monárquicas superan el 75 % del censo, no parece ni que su reinado esté en peligro ni que corran buenos tiempos para la república. Con la tranquilidad que le aporta este dato, el rey español debe limitarse, simplemente, a pedir disculpas por los excesos de ciertos miembros de su familia –de los que él no es culpable– y exigir responsabilidad a la clase política con un verbo llano y conciso que denote que está a la altura de su cargo. Y el pueblo le aplaudirá.

2 ¿Puede respirar tranquilo el BNG con los datos del CIS? A veces lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y, en este sentido, los nacionalistas gallegos consolidan su representación en Madrid. Regresaron al Congreso en abril de 2019, repitieron en noviembre de ese año y actualmente no bajan en intención de voto. Señal de que están conectando con su electorado, que no se siente defraudado pese a sus cambios de posición.

3 ¿Está Errejón recortando a Iglesias? Lo que baja Podemos lo suma Más País, pero el errejonismo se concentra todo en Madrid. Fuera de ahí, es residual en todas las provincias.