1 ¿Por que Feijóo y Casado llevan ritmos distintos en relación a su oposición a Sánchez? Ahora que parece que el líder nacional del PP moderó su discurso, es el presidente de la Xunta quien se erige en el opositor popular más agresivo con las medidas del Gobierno de coalición, por encima incluso de Díaz Ayuso. La cuestión tiene una razón bien simple: Casado templó momentáneamente sus sermones por la necesidad de distanciarse de Vox, y a ver cuánto le dura; Feijóo, en cambio, actúa en función de sus responsabilidades al frente del Ejecutivo gallego, si Sánchez toma decisiones que perjudican a nuestra comunidad, su obligación es defenderla con contundencia. Casado se mueve por estrategia política; Feijóo preserva los intereses de sus conciudadanos ante Sánchez.

2 ¿Aprobará el Gobierno un plan para rescatar el sector de la restauración? Es indispensable que así sea, pues el Ejecutivo no puede señalar y cerrar este tipo de negocios y luego no darles amparo económico y dejar que sus propietarios y trabajadores se arruinen. Se trata de salir de esta pandemia y crisis económica todos juntos, no que unos paguen con su esfuerzo y su hundimiento personal el beneficio de todos.

3 ¿Estaba Putin detrás de la secesión catalana? Diez mil soldados y el pago de toda la deuda de la Generalitat pudo prometer el presidente ruso a Puigdemont si declaraba la independencia. Es posible, pero que cumpliera...