1 ¿Necesita una reforma nuestro Estatuto de Autonomía? Salvo tal vez por algunas razones técnico-jurídicas, que siempre conviene actualizar, políticamente no parece que haya quedado atrasado en sus cuatro décadas de vigencia. Lo demuestra que los gallegos, de forma muy mayoritaria, no claman por su modificación. Tampoco el presidente de la Xunta, que acaba de obtener una abultada mayoría absoluta en las urnas. De sus opositores, los socialistas piden estos días una reforma simplemente porque la norma está de aniversario y mejor decir algo que quedar callados. ¿Y el BNG? Estos no quieren cambiarlo, quieren directamente suplantarlo por una Constitución de una Galicia nación. No fue lo que los gallegos dijeron el 12-J.

2 ¿Transcurrirá la campaña de Madrid a garrotazos? Se las prometían muy felices en el PP con los escraches a Pablo Iglesias, pero ayer fueron dos abuelas quienes abroncaron a Ayuso a la puerta de un hospital. Vox también sufre lo suyo y los únicos que se salvan, por ahora, Gabilondo y Mónica García. El socialista tiene que preguntarse si eso es bueno o malo. La de Más Madrid, como es anestesista, impone respeto.

3 ¿Acierta la Xunta al adelantar los exámenes de septiembre a junio en ESO y Bachillerato? Cuando se tengan los resultados del curso que viene y se comparen estadísticas, se verá de forma definitiva. Pero, en principio, la medida parece bastante acertada.