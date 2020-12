1 ¿Vive Sánchez en el mismo país que el resto de los españoles? Pese a que no lleva aún demasiado tiempo en el cargo, el presidente socialista presenta síntomas evidentes de que ya sufre el síndrome de La Moncloa. Encerrado en su castillo, empieza a desligarse de la realidad, de otra manera no se entiende el discurso triunfal con el que quiso resumir el primer año de su Gobierno de coalición. Escuchándolo afirmar que la pandemia no sólo no impidió mejorar España, sino que fue un aliciente para superarse, casi dan ganas de agradecer la aparición del COVID. En fin, surrealismo sanchista en estado puro.

2 ¿Alguna vez se mostrará conforme Ayuso con una decisión del Gobierno central? Da toda la impresión de que a la presidenta madrileña siempre le preparan dos argumentarios para contestar cualquier medida que vaya a anunciar el Ejecutivo de Sánchez. Aunque sólo fuese por mera estadística, si tuviera que decantarse por el que realmente le gusta más antes de conocerse la iniciativa que presenta el Gobierno central, en más de una ocasión coincidirían. Pero como siempre habla a posteriori, ya sabemos cuál lee.

3 ¿Ganó el pulso el PSOE a Podemos con el tema del SMI? Nadia Calviño se empeñó en no subirlo y el Gobierno acaba de aprobar una medida en esta dirección. El bloque socialista del Ejecutivo se impone administrativamente y en la práctica. Pero los votos por esta cuestión se los anotará Podemos.